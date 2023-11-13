Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі

«В Авдіївці дітей не залишилося»

Усього у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів інспектор з комунікації, член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко.

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За словами Дяченка, є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.

«За крайніми даними, виконана примусова евакуація з Очеретиного, з двох селищ Мар’їнської громади були евакуйовані усі діти. Залишається Торецька громада, де ще є діти, яких потрібно евакуювати. Слід додати, що примусова евакуація проводиться поетапно. Не всі населені пункти, з яких зараз вивозимо дітей, були одразу включені у програму евакуації», – каже Дяченко.

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Член екіпажу «Білий янгол» наголошує, люди найчастіше проживали в підвалах багатоповерхівок, проте такий варіант не є небезпечним. Зокрема в одному такому об’єкті могло жити і по сім, і по вісім осіб.

Дяченко вважає, що загибель близьких переконує людей виїжджати, які раніше відмовлялися це робити.

«У нас був випадок, коли ми не мали фізичної можливості через ситуацію з дорогами заїжджати до Бахмута й проводити евакуацію, тож ми працювали з військовими, які на важкій броньованій техніці вивозили людей. Дуже багато було випадків, коли так вивозили вночі. Вони довозили до певної точки, потім ми у них перехоплювали людей і везли далі до пунктів незламності, пунктів обігріву, волонтерських центрів. Один чоловік розповідав, що вони з рідними та сусідами жили у підвалі приватного будинку. Потім перейшли до підвалу сусідньої багатоповерхівки. Ще з одним чоловіком вони намагалися ховати людей, які гинули на вулицях. Але пізніше вже не могли вийти з підвалу через щільність обстрілів. І тільки після цього вони звернулися до військових, зібралися своєю групою з підвалу і виїхали», – розповів член екіпажу «Білий янгол».

Член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко пригадав, як під час останньої евакуації з Бахмута вдалося вивезти 10 людей.

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«Зв’язок підтримуємо лише з тими, хто евакуювався. Наприклад, товаришуємо у соцмережах з дітьми, яких вивезли. Бачу сторіз дітки викладають про те, що у них все нормально. Наприклад, з Нью-Йорка вивезли трьох діточок, які додалися до мене у друзі. У них все добре, навчаються, ходять до школи. Тобто живуть так, як і мають жити діти. Знаю, що коли росіяни окуповували місто, вони виводили людей з підвалів з двома пакетами речей у руках, будували їх шеренгами і довго виводили з міста. Тобто пішки зоною бойових дій без усілякого захисту. Певно, це називається депортацією», – пояснив Дяченко.

За словами чоловіка, мешканці Авдіївки не говорять на політичні теми, адже це не на часі. Проте вони скаржаться на постійний страх, неспокій та щоденні руйнації через російські обстріли.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, хто відмовляється від евакуації із зони бойових дій.

До слова, Державна екологічна інспекція нарахувала понад 2,1 трлн грн шкоди та збитків, спричинених довкіллю України внаслідок воєнних дій з боку Росії.