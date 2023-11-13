Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі
Дяченко вважає, що загибель близьких переконує людей виїжджати, які раніше відмовлялися це робити
фото з відкритих джерел

«В Авдіївці дітей не залишилося»

Усього у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів інспектор з комунікації, член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко.

За словами Дяченка, є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.

«За крайніми даними, виконана примусова евакуація з Очеретиного, з двох селищ Мар’їнської громади були евакуйовані усі діти. Залишається Торецька громада, де ще є діти, яких потрібно евакуювати. Слід додати, що примусова евакуація проводиться поетапно. Не всі населені пункти, з яких зараз вивозимо дітей, були одразу включені у програму евакуації», – каже Дяченко.

Член екіпажу «Білий янгол» наголошує, люди найчастіше проживали в підвалах багатоповерхівок, проте такий варіант не є небезпечним. Зокрема в одному такому об’єкті могло жити і по сім, і по вісім осіб.

Дяченко вважає, що загибель близьких переконує людей виїжджати, які раніше відмовлялися це робити.

«У нас був випадок, коли ми не мали фізичної можливості через ситуацію з дорогами заїжджати до Бахмута й проводити евакуацію, тож ми працювали з військовими, які на важкій броньованій техніці вивозили людей. Дуже багато було випадків, коли так вивозили вночі. Вони довозили до певної точки, потім ми у них перехоплювали людей і везли далі до пунктів незламності, пунктів обігріву, волонтерських центрів. Один чоловік розповідав, що вони з рідними та сусідами жили у підвалі приватного будинку. Потім перейшли до підвалу сусідньої багатоповерхівки. Ще з одним чоловіком вони намагалися ховати людей, які гинули на вулицях. Але пізніше вже не могли вийти з підвалу через щільність обстрілів. І тільки після цього вони звернулися до військових, зібралися своєю групою з підвалу і виїхали», – розповів член екіпажу «Білий янгол».

Член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко пригадав, як під час останньої евакуації з Бахмута вдалося вивезти 10 людей.

«Зв’язок підтримуємо лише з тими, хто евакуювався. Наприклад, товаришуємо у соцмережах з дітьми, яких вивезли. Бачу сторіз дітки викладають про те, що у них все нормально. Наприклад, з Нью-Йорка вивезли трьох діточок, які додалися до мене у друзі. У них все добре, навчаються, ходять до школи. Тобто живуть так, як і мають жити діти. Знаю, що коли росіяни окуповували місто, вони виводили людей з підвалів з двома пакетами речей у руках, будували їх шеренгами і довго виводили з міста. Тобто пішки зоною бойових дій без усілякого захисту. Певно, це називається депортацією», – пояснив Дяченко.

За словами чоловіка, мешканці Авдіївки не говорять на політичні теми, адже це не на часі. Проте вони скаржаться на постійний страх, неспокій та щоденні руйнації через російські обстріли.

Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, хто відмовляється від евакуації із зони бойових дій.

До слова, Державна екологічна інспекція нарахувала понад 2,1 трлн грн шкоди та збитків, спричинених довкіллю України внаслідок воєнних дій з боку Росії.

Читайте також: «Білі янголи» у пеклі. Як працюють спеціальні екіпажі поліції на лінії фронту
Теги: Національна поліція України війна Донеччина Авдіївка евакуація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наші воїни втомлені тривалими боями
Битва за Авдіївку триває. Аналіз подій
23 жовтня, 11:33
Дмитро Ковальчук після вибуху російської ракети в Краматорську
«Коли ракета влучила в кафе, нашій групі пощастило… крім Вікторії Амеліної», – фіксер-перекладач Дмитро Ковальчук
16 жовтня, 14:03
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 860 окупантів та 17 танків
Що втратила російська армія за 600 днів війни: повна статистика
16 жовтня, 12:38
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
24 жовтня, 06:17
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
Україна призупинила роботу «зернового» коридору через загрози з боку РФ
26 жовтня, 15:48
У стихійних та братських могилах лежать тисячі загиблих від російських обстрілів людей, а тіла ще багатьох залишаються під руїнами їхніх будинків
У Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання (фото)
24 жовтня, 16:41
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Понад 550 снарядів по Херсонщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
7 листопада, 12:29
Максим був пілотом БПЛА у 49-му окремому стрілецькому батальйоні «Карпатська Січ»
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина
11 листопада, 09:00
Лідери G7 провели дводенну зустріч в Токіо
«Велика сімка» закликала до гуманітарних пауз у Газі
8 листопада, 22:36

Суспільство

Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми
Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми
Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі
Нацполіція назвала кількість дітей, які досі не евакуйовані з лінії фронту на Донбасі
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду
Рада з підтримки кінематографії нелегітимна – рішення суду
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала
Через Фаріон затримано студента в Криму? Ексдепутатка відреагувала
Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку
Священник УПЦ МП, який хотів відокремити Закарпаття від України отримав повістку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
11K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
8277
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5800
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
2992
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога
2545
«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту