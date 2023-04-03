Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою

Законопроєкт про «підвищення комфортності обслуговування населення»?

Як можна назвати народного депутата, який пропонує позбавити українців права на обслуговування українською мовою у власній країні? Поплічником ворога? Корисним ідіотом?

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І чи має такий депутат нести принаймні політичну відповідальність?

Це, на жаль, зовсім не абстрактні питання.

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Бо просто зараз член фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу збирає підписи колег під законопроєктом про скасування базової норми закону про мову, яка гарантує кожному надання послуг українською.

При цьому у Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про «підвищення комфортності обслуговування населення». Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей «комфорт» із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком.

Не можна ставитися до таких українофобських кроків як до девіації окремого депутата. Сам факт появи в парламенті подібних законопроєктів є ненормальним, дискредитує українську владу й вимагає публічної оцінки.

Перш за все – з боку монобільшості, раз уже вона вважає за необхідне тримати с своїх лавах такого цінного кадра.

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