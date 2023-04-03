Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою

glavcom.ua
Народний депутат Георгій Мазураш
фото з відкритих джерел

Законопроєкт про «підвищення комфортності обслуговування населення»?

Як можна назвати народного депутата, який пропонує позбавити українців права на обслуговування українською мовою у власній країні? Поплічником ворога? Корисним ідіотом?

І чи має такий депутат нести принаймні політичну відповідальність?

Це, на жаль, зовсім не абстрактні питання.

Бо просто зараз член фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу збирає підписи колег під законопроєктом про скасування базової норми закону про мову, яка гарантує кожному надання послуг українською.

Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою фото 1

При цьому у Мазурашу вистачає нахабства назвати це законопроєктом про «підвищення комфортності обслуговування населення». Авжеж, ми добре пам’ятаємо цей «комфорт» із часів Януковича з Азаровим і Ківалова з Колесніченком.

Не можна ставитися до таких українофобських кроків як до девіації окремого депутата. Сам факт появи в парламенті подібних законопроєктів є ненормальним, дискредитує українську владу й вимагає публічної оцінки.

Перш за все – з боку монобільшості, раз уже вона вважає за необхідне тримати с своїх лавах такого цінного кадра.

Читайте також: Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українська мова закон Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
В Україні змінилися правила перевірки водіїв: що потрібно знати
1 квiтня, 02:36
Суд оштрафував нардепку на понад 44 тис. грн
Суд оштрафував нардепку на понад 44 тис. грн
30 березня, 18:58
В Україні може з'явитися реєстр «ухилянтів»
В Україні з'явиться реєстр «ухилянтів». Хто туди потраплятиме?
30 березня, 14:53
Українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
21 березня, 16:41
Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки
Нардепи виключили Льовочкіна з комітету нацбезпеки та розвідки
21 березня, 16:34
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
Перейменують все? Парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією
21 березня, 15:39
фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS
У Франції жителі країни влаштували жорсткі протести проти реформи уряду (відео)
21 березня, 12:36
Забродський написав заяву про дострокове припинення повноважень нардепа
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
20 березня, 16:39
НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів
НАЗК заявляє про викриття 3500 колаборантів
7 березня, 15:46

Володимир В`ятрович

Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою
Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою
Перейменування Росії. Чи дійсно це потрібно
Перейменування Росії. Чи дійсно це потрібно
Що треба знати про рашизм
Що треба знати про рашизм
День, коли народилось Об'єднання українських націоналістів
День, коли народилось Об'єднання українських націоналістів
Додатковий ресурс у війні, який ми можемо задіяти
Додатковий ресурс у війні, який ми можемо задіяти
Знання історії України – це теж зброя. І ми хочемо її відкинути?
Знання історії України – це теж зброя. І ми хочемо її відкинути?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
32K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
19K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
15K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
13K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
9110
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту