Нардеп-«слуга» розкрив місце розташування військового госпіталю на Миколаївщині

Нардеп від «Слуги народу» задля піару розбовкав локацію, на якій розташували мобільний військовий госпіталь

Депутат з монокоаліції «здав» локацію, на якій у Баштанці розгорнути мобільний військовий госпіталь

У Миколаївській області розгорнули мобільний військовий госпіталь, наданий Україні Нідерландами. Про це Ігор нардеп Негулевський, який обирався по мажоритарному округу саме у Миколаївській області, написав на своїй Facebook-сторінці.

Крім традиційних подяк українським чиновниками та колегам-депутатам, Негулевський вказав точну локацію, де буде розміщений мобільний госпіталь.

У коментарях до посту нардеп отримав зауваження про те, що не потрібно оприлюднювати таку інформацію.

Після чого Негулевський почав редагувати інформацію у пості. Але з першого разу не зумів видалити усі дані про розташування військового об’єкта.

Зараз допис народного депутата виглядає наступним чином, уже без згадок про конкретні населений пункт та територію розташування мобільного військового госпіталю.

Але у історії змін Facebook-посту уся ця інформація продовжує зберігатися.

Нагадаємо,

Нагадаємо, що позавчора, 6 червня, окупанти обстріляли Баштанку. Серед пошкоджених будівель, за словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, є й будівля місцевої амбулаторії. Також у Баштанці внаслідок обстрілів загинуло двоє людей.

Додамо, що до іншої представниці «Слуги народу» у Верховній Раді, Галини Третьякової, приїжджали працівники СБУ, бо помітили збільшення контактів з російськими абонентами з її мобільного телефону. Втім, виявилося, що це чоловік нардепки відправляв росіянам фотографії їхніх звірств на території України.