СБУ провела обшук у Третьякової

Нардепка Галина Третьякова зі своїм чоловіком стали об'єктом уваги з боку СБУ

Чоловік нардепки Галини Третьякової вів власну інформаційну війну проти Росії

Служба безпеки України приїхала до народної депутатки від президентської партії Галини Третьякової. Про це повідомив Telegram-каналу «Страна» Давид Арахамія, керівник фракції «Слуга народу», до якої входить Третьякова.

Причиною уваги спецслужби до нардепки став аналіз інтернет-трафіку з її телефону. Третьякова нібито мала постійні контакти з російськими абонентами.

Втім, Арахамія пояснив, про які саме контакти йдеться. «Як виявилося, її чоловік відправляв зі свого мобільного телефону на російські номери масово СМС із фотографіями вбивств та звірств (рашистських окупантів в Україні – ред.)», – зазначив голова парламентської монокоаліції.

За словами Арахамії, працівники СБУ перевірили телефони Третьякової та її чоловіка і залишили приміщення, де проживає нардепка.

Сама Третьякова на своїй Facebook-сторінці поки що не прокоментувала інцидент, мовчить і соцмережева сторінка її чоловіка Сергія Попова.

Нагадаємо, що у березні Галина Третьякова зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, який дозволив би роботодавцям призупиняти виплати зарплат працівникам через воєнні дії.

Також Третьякова була однією із співавторок законопроєкту, який пропонує створити у Бучі Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні, військових злочинів, інших тяжких злочинів на території України, скоєних злочинним режимом Росії.