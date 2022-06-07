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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Баштанку: є загиблі

    Внаслідок обстрілу Баштанки у місті були пошкоджені кілька будівель, загинуло двоє людей - Окупанти обстріляли Баштанку: є загиблі
    Внаслідок обстрілу Баштанки у місті були пошкоджені кілька будівель, загинуло двоє людей
    фото: Facebok «Типова Баштанка»

    В Миколаївській області зараз небезпечніше, ніж у кінці травня

    За минулу добу рашистські війська обстріляли районний центр Миколаївщини Баштанку, який розташований у східній частині регіону, неподалік від захопленої окупантами Херсонської області. Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив під час онлайн-брифінгу в Українському медіацентрі.

    Внаслідок обстрілу постраждали будівлі районної адміністрації та районної ради, районної амбулаторії, інших комунальних закладів, було влучання у стадіон та спортивну школу.

    Кім повідомив про людські втрати у Баштанці. За минулу добу російськими снарядами були убиті дві людини. Одна людина отримала поранення.

    За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації, зараз ситуація в регіоні є небезпечнішою, ніж два тижні тому. Тому Кім порадив жителям Миколаївщини, які виїхали у інші області України, ще кілька тижнів не повертатися додому.

    Нагадаємо, будівля лікарні у Баштанці була уражена ще під час квітневих обстрілів районного центру. Втім, тоді обійшлося без людських жертв, але були повністю зруйновані два відділення медичного закладу.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Баштанку: є загиблі