Нардеп від БПП прогнозує труднощі з прийняттям закону про Антикорупційний суд

Навіть якщо закон ухвалять, його підпишуть не відразу, вважає депутат

Проголосувати за проект закону про Антикорупційний суд найближчим часом буде важко. Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив народний депутат від фракції БПП Мустафа Найєм. «Мій прогноз такий - ми не пройдемо цей закон (про Антикорупційний суді, - ред.) швидко. Будуть великі скандали. Більше того, до нього є вже зараз



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Народний депутат від фракції БПП Мустафа Найєм

Навіть якщо закон ухвалять, його підпишуть не відразу, вважає депутат

Проголосувати за проект закону про Антикорупційний суд найближчим часом буде важко. Таку думку в ефірі телеканалу «112 Україна» висловив народний депутат від фракції БПП Мустафа Найєм.

«Мій прогноз такий - ми не пройдемо цей закон (про Антикорупційний суді, - ред.) швидко. Будуть великі скандали. Більше того, до нього є вже зараз ряд зауважень з боку впливових експертів. Думаю, це буде надовго, навіть якщо його ухвалять, його підпишуть не відразу», - заявив нардеп.

Він додав, що поки не прийнятий закон про Антикорупційний суд, необхідно налагодити роботу НАБУ та інших антикорупційних органів. Крім того, на відміну від Антикорупційного суду, створення Державного бюро розслідування відбувається дуже швидко, в результаті чого, на думку депутата, держава отримає «ще одного монстра з палицею».

«Я дуже дивуюся, чому у нас юристи, адвокати, прокурори, громадськість, активісти не звертають на це уваги. Я вас запевняю - цей орган створять. Він вже майже створений! Там процедура відбору кадрів прописана таким чином, що це не проблема створити цей орган. Проблема в тому, що ми отримаємо ще одного монстра з палицею, який буде розслідувати справи посадових осіб, які не належать до корупції, службові злочини, що стосуються НАБУ, СБУ, ГПУ. Це орган, який буде розслідувати злочини чинного президента, коли він піде у відставку або коли покине свій пост», - вважає нардеп.

Як відомо, першим у новому році нардепи розглянуть закон про реінтеграцію Донбасу.

Напередодні голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі наголосив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Нагадаємо, на початку січня посол США закликала Україну створити Антикорупційний суд та реформувати НАЗК.

Як повідомлялося, 22 грудня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано внесений президентом України Петром Порошенком законопроект «Про Вищий антикорупційний суд». 26 грудня його текст було оприлюднено на сайті парламенту. Цей законопроект враховує рекомендації фахівців ОБСЄ і висновки Венеціанської комісії.

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