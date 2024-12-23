Нардепи готують законопроєкт, що дозволить студентам іноземних вишів виїжджати з України

За словами парламентарія, йдеться про осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами іноземних вишів денної форми навчання

Руслан Горбенко: Це потрібно для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні

Народні депутати готують законопроєкт, що дозволить студентам, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, вільно виїжджати за межі України. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Руслан Горбенко.

«Ми готуємо законопроєкт, що надасть можливість молодим людям, які навчаються за кордоном, вільно в’їжджати та виїжджати за межі України», – сказав він.

За словами парламентарія, йдеться про осіб віком від 18 до 24 років, які є студентами іноземних вишів денної форми навчання.

«Ми повинні дати цій категорії громадян право безперешкодно виїжджати та повертатися в Україну для оновлення документів, віз або військово-облікових даних. Це потрібно також для збереження зв’язків молоді з батьківщиною та рідними, які проживають в Україні», – зазначив Горбенко.

Водночас, міністерство освіти та науки планує якнайшвидше після закінчення війни повернути до України мінімум 100 тис. іноземних студентів. Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо». Він стверджує, що до повномасштабного вторгнення в Україні вчилися 73 тис. іноземних студентів. Здебільшого це студенти з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них здобували медичну освіту (близько 68 тис.)

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну студентам-чоловікам та викладачам було заборонено виїжджати за кордон для участі у міжнародних освітніх програмах. Однак із початку 2024 року вони мають таку змогу. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

«Хлопці-студенти мають змогу виїжджати за міжнародними програмами з початку 2024 року. Викладачі університетів також можуть їздити на конференції та програми підвищення кваліфікації. Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону», – сказав Винницький. За словами заступника міністра, з 1 січня до 30 вересня 2024 року МОН підготувало 1297 таких листів.