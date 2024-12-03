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Вартість вищої освіти в Україні зросте? Деталі від МОН

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вартість вищої освіти в Україні зросте? Деталі від МОН
Заступник міністра освіти і науки розповів про вартість вищої освіти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Михайло Винницький: Нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів про плани підвищення вартості навчання на контрактній основі у закладах вищої освіти. Причиною такого рішення є необхідність усунути фінансовий дисбаланс у системі освіти. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

«З вартістю контракту в нашій країні склалася дивна ситуація. В Європі університетам установлюють верхню межу вартості навчання, а в Україні – нижню (це так звана індикативна собівартість). На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника», – зауважив заступник міністра освіти і науки.

За словами Винницького, держава виділяє на кожного студента-бюджетника 55-56 тис. грн на рік, тоді як контрактники навчаються за 25 тис.

«І коли держава дає, наприклад, на підготовку одного студента 55-56 тисяч гривень на рік, а студент-контрактник навчається за 25 тисяч, постає два запитання. Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи», – наголосив заступник міністра.

Михайло Винницький додав, що міністерству потрібно поступово підвищувати вартість вищої освіти. Водночас, за його словами, кількість бюджетних місць не буде зменшуватися.

«Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Розуміючи, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця», – сказав Винницький.

Раніше президент Києво-Могилянської академії та ексміністр освіти Сергій Квіт вважає, що в Україні функціонує занадто багато університетів. Таку думку він висловив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», в якому «Главком» виступає інформаційним партнером.

Як повідомлялося, за період з квітня до серпня 2024 року з українських закладів вищої освіти відрахували 23 448 студентів чоловічої статі віком понад 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях.

Теги: МОН освіта університет студенти гроші навчання

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