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Міноборони звільнить начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони звільнить начальника Академії сухопутних військ через скарги курсантів
Генерал-лейтенант Павло Ткачук є начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів»
фото з відкритих джерел

Заступник міністра оборони про Ткачука: «Він у найкоротший час буде звільнений»

Начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука буде звільнено через скарги курсантів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується Ткачука – рішення щодо нього вже ухвалене. Він у найкоротший час буде звільнений», – заявив Гаврилюк.

Генерал-лейтенант Павло Ткачук є начальником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з 2002 року. У 2010 він був депутатом Львівської міськради від «Партії регіонів», а у 2013 році став позафракційним. На місцевих виборах у 2020 році Павло Ткачук пройшов до Львівської обласної ради як висуванець «Слуги народу».

Раніше начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інкримінували побиття і приниження курсантів. Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (HACB) через конфлікт з керівництвом і відправляють на фронт. Про це хлопець написав на своїй сторінці в Facebook.

Олександр звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі «привілеї» мали лише курсанти які були одружені, мали опікунство, до яких приходили батьки на КПП або ж «мазані». Те саме стосується і дозволу на прожиття за межами академії.

Курсанти ухвалили колективне рішення звернутися до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців.

За словами хлопця, ця комісія прибула до Академії і виявила низку порушень, в тому числі порушення щодо порядку надання звільнень.

Як відомо, бойовий командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» полковник Павло Паліса передав прапор бригади у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким в якості заступника командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях.

До слова, термін загальної військової підготовки в Національній гвардії збільшено до 2 місяців, програма охоплює всі напрямки. Про це повідомив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

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Теги: освіта військові навчання партії навчання Іван Гаврилюк університет

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