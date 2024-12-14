Міносвіти після війни хоче залучити в українські університети 100 тис. іноземців

В середньому навчання одного такого студента коштує €10 тис. на рік

Міністерство освіти та науки планує якнайшвидше після закінчення війни повернути до України мінімум 100 тис. іноземних студентів. Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо».

Він стверджує, що до повномасштабного вторгнення в Україні вчилися 73 тис. іноземних студентів. Здебільшого це студенти з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них здобували медичну освіту (близько 68 тис.)

«Ми поставили собі за мету, я можу це оголосити, що найближчим часом, після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну як мінімум 100 тисяч (іноземних — Авт.) студентів», – зазначив він.

Винницький зазначає, що в середньому навчання одного такого студента коштує €10 тис. на рік.

Якщо ж до України приїдуть навчатися 100 тис. іноземців, то це, за його словами, щороку приноситиме в українську економіку $1 млрд.

Нагадаємо, В українських університетах навчаються понад 27 тис. іноземців. Найбільше студентів до України приїхало із Китаю, повідомили у Міністерстві освіти і науки. Станом на 1 листопада 2024 року в Україні навчаються 27,2 тис. студентів з інших країн. З них 7,1 тис. вступили цьогоріч.

Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тис. запрошень іноземців на навчання. Торік їх було 14,3 тис., у 2022-му – 17,8 тис. Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням – у 2021 році – таких запрошень нарахували 65,3 тис.

До слова, станом на кінець 2023-2024 навчального року в польських вищих навчальних закладах навчалися орієнтовно 102,7 тис. іноземних студентів. Серед них 45,5 тис. (45%) – громадяни України.