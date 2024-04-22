Нардепи виступили проти номінації мільярдера Варданяна на Нобелівську премію миру

Варданян перебуває у базі «Миротворець», де зазначено, що він підлягає «негайній передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО»

Депутати вважають, що авторами висування Варданяна на здобуття найпрестижнішої премії планети стали саме російські агенти впливу

18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Про це повідомив народний депутат Анатолій Костюх.

«Ми вважаємо неприпустимим та абсурдним гротеском номінацію на премію Миру людини, яка підтримує тероризм та сепаратизм, замішаний у корупційних скандалах, є спонсором російської агресії на пострадянських територіях та ворогом України», – йдеться у листі.

Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

У тому ж 2022 році особистим указом президента Володимира Зеленського Варданяна було внесено до санкційних списків України з формулюванням: «Вище керівництво системоутворюючої російської компанії, яке залучено до підтримки дій, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України». Також у 2023 році Рубена Варданяна внесено до бази «Миротворець», де вказано, що Варданян підлягає «негайній передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО».

Автори колективного листа наголошують на тому, що авторами висування Варданяна на здобуття найпрестижнішої премії планети стали саме російські агенти впливу. Про те, що це операція з відбілювання репутацію «людини Путіна», яка потенційно могла б скласти конкуренцію Пашиняну, свідчить «запуск» новини в інфопростір російськими першоджерелами – Sputnik і «Рбк». Власник останнього, Григорій Березкін – також перебуває під санкціями ЄС, Канади, Британії та Австралії.

«Ми закликаємо Нобелівський комітет відхилити заявку посібників Варданяна, тому що неможливо служити справі Миру, доведено будучи злочинцем», – зазначили нардепи.

Наразі Нобелівський комітет ніяк не відреагував на лист українських парламентарів.

Нагадаємо, Рубен Варданян, політик, наближений до Путіна, може отримати одну з найпрестижніших нагород світу – Нобелівську премію миру.