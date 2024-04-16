Шольц звернувся з проханням до лідера Китаю через війну в Україні

Напередодні Шольц заявляв, що попросить Сі не допомагати Росії обходити санкції і вимагатиме не постачати зброю

Шольц попросив президента Китаю вплинути на Росію, щоб Путін вивів свої війська з України та припинив війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб «припинити жахливу війну» Володимира Путіна в Україні. Про це Шольц повідомив після зустрічі у Китаї.

«Слово Китаю має вагу в Росії. Тому я попросив президента Сі Цзіньпіна вплинути на Росію, щоб Путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів свої війська і припинив цю жахливу війну», – зазначив політик.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін висловив підтримку ідеї проведення міжнародної мирної конференції з питання врегулювання війн в Україні, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія.

Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом для якнайшвидшого відновлення миру та запобігання «ескалації конфлікту». За його словами, Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін.

Раніше речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.

До слова, Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.

Нагадаємо, Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру із 15 по 16 червня. У ньому можуть взяти участь лідери 100 країн. Росія не братиме у ньому участі.

Союзники України також вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, на їхню думку, Пекін має на Москву понад два роки війни. Проте участь Китаю у Глобальному саміті, як і раніше, залишається під питанням.