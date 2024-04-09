Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни

Жителі Орська влаштували мітинг, на якому звернулися до Путіна, а також скаржилися на виплати та дії влади

Пєсков заявив, що диктатор не планує відвідувати затоплені регіони

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не планує поки що приїжджати в затоплений Орськ та інші райони, які постраждали від паводку. Про це він повідомив журналістам під час брифінгу, пишуть росЗМІ.

«Путін фактично, хоч і не там фізично, але він постійно присутній у цій темі. Він упродовж усього дня постійно займається цими питаннями. Поки що зараз поїздки до регіону немає. Але зараз найгарячіший момент. Що буде через кілька днів, ми будемо дивитися разом з вами», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, в Орську відбувся мітинг – близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записали звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також скаржилися на виплати та дії влади.

Зокрема, жителі Орська скандували зневажливі гасла на адресу місцевої адміністрації. Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також тим, що дамба, на яку було витрачено великі гроші з бюджету, не змогла зупинити паводок.

Згодом голова Орська Василь Козупиця таки вийшов до протестувальників. Очільник міста намагався звернутися до місцевих жителів, однак ті перебивали його і скандували «Йди геть!».

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.