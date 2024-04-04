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Європарламентар порівняв Путіна з твариною, яку «треба варити на повільному вогні»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламентар порівняв Путіна з твариною, яку «треба варити на повільному вогні»
Перед повномасштабним вторгненням Макрон намагався домовитися з Путіним
фото: пресслужба Кремля

Андрюс Кубіліус: «Захід думає, що Путіна можна «зварити» на повільному вогні»

Через страх Європа веде таку політику, у якій здолати російського диктатора Володимира Путіна можна лише поступово. Захід обережно підвищує «температуру», аби не допустити ескалації. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв'ю «Главкому».

«Через свій страх Європа веде політику, яку можна охарактеризувати як воду, що повільно нагрівається, в якій сидить жаба: коли повільно піднімаєш температуру, жаба не вистрибне, а звариться. Цією жабою є Путін. Захід думає, що з ним можна боротися, якщо тільки повільно піднімати температуру», – пояснює Кубілюс.

На його думку, Європа не була готова до війни. І те, що Європа зуміла дійти до такого рівня допомоги, який є зараз, це – велике досягнення. Але червоні лінії все одно залишаються.

«І проблема в тому, що Європейський Союз у військових справах все ще виступає більше через зусилля окремих країн. Я про поведінку. Немає спільного колективного рішення, колективної стратегії. І тому, ну, добре, Франція починає щось показувати в заявах лідера, хоча її матеріальна допомога набагато нижча за макронівські заяви», – зауважує литовський політик.

Депутат Європарламенту також пояснює позицію Німеччини. За його словами, ця країна після Другої світової війни позиціонувала себе лише як мирна та нейтральна, і хотіла такою здаватися. До того ж у Німеччини по відношенню до Росії були свої сентименти, і досі залишається почуття провини.

Та попри це все, Німеччина все ж почала змінювати свою політику, і це багато що означає, вважає Кубілюс. Він пригадав заяви аналітиків з Chatham House, які вважають, що «Європа робить велику помилку, коли ведеться на погрози Путіна, коли він у своїй риториці піднімає ставки».

Тому, на думку Андрюса Кубілюса, Німеччина поки що боїться радикально змінювати свою стратегію.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з лідерами партій заявив, що не існує жодних обмежень і червоних ліній у підтримці Францією України.

«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – зазначив депутат Бертран Панше.

Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Le Figaro, що Макрон на зустрічі «з картами в руках» пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.

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Теги: Німеччина міністр депутат путін Європа Франція Європейський союз погрози

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