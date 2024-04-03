США назвали умови, за яких Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20

Блінкен зазначив, що США ніколи не наполягали на виключенні Росії або глави Кремля Володимира Путіна з G20

Ентоні Блінкен: «Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з точки зору відносин Росії з «Великою двадцяткою» або з «Великою сімкою», з усім світом»

Глава Кремля Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, «якщо буде консенсус серед усіх членів» і «якщо це буде корисно». Про це заявив державний секретаря США Ентоні Блінкена під час візиту до Франції.

«Якщо буде консенсус серед усіх членів і якщо це буде корисно, то так. У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливе рукостискання Путіна і президента США Джо Байдена, Блінкен зазначив, що ідея ніколи не полягала у виключенні Росії або глави Кремля Володимира Путіна з G20.

«Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з точки зору відносин Росії з «Великою двадцяткою» або з «Великою сімкою», з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена), –«Главком».). Проблема в тому, що на даний момент у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється», – зазначив держсекретар США.

Він також висловив сподівання, що настане день, «і цей день настане раніше, ніж пізніше», коли відносини між нашими країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх.

«На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна», – підкреслив Блінкен.є

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що для запрошення російського диктатора Володимира Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання. За словами французького президента, сенс G20 полягає в тому, що «повинен бути консенсус з дев'ятнадцятьма іншими членами». Водночас Макрон додав, що питанням запрошення Путіна має займатися бразильська дипломатія через цьогорічне головування цієї країни.

Нагадаємо, Бразилія може заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Terra.