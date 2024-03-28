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РПЦ закликає Путіна розселяти москвичів та пітерців по забитих селах

Катерина Іванова
glavcom.ua
РПЦ закликає Путіна розселяти москвичів та пітерців по забитих селах
У Росії пропонують відмовитися від розвитку міських агломерацій та зведення багатоповерхівок
фото: ТАСС

Російські священники переконані, що жителі РФ мають жити в селах, а не в мегаполісах

До 2050 року Росія має перетворитися на рівномірно заселену та малоповерхову країну. Росіян треба масово переселяти з великих міст у приміські селища. Такі засади закріпила Російська православна церква у новому Наказі XXV Всесвітнього російського народного собору «Сьогодення та майбутнє Російського світу». 27 березня у Москві відбувся соборний з'їзд РПЦ, на якому і було затверджено вищезгаданий документ.

Російські священники переймаються тим, що більшість росіян проживає у мегаполісах, у той час як села в країні занепадають. Тож вони пропонують принципово змінити політику містобудівного розвитку:

  • відмовитися від розвитку міських агломерацій, зведення багатоповерхівок;
  • перейти «до традиційного для РФ рівномірного розподілу населення та продуктивних сил територією країни шляхом масового переселення жителів міст у впорядковані приміські селища»;
  • змінити пріоритети у будівельній галузі: замість багатоповерхівок будувати приватні будинки, яких через 10-15 років повинно бути не менше 70-80% від загального обсягу житла, що зводиться в країні.

Такі зміни пов'язані з тим, що у Росії ті ж священники запланували збільшення населення та утворення багатодітних сімей. «Демографічний принцип передбачає, що у новій редакції Основ державної політики регіонального розвитку буде закріплено пріоритет державних інтересів, націлених на забезпечення благополуччя сімей та зростання народжуваності», – йдеться у документі.

Зокрема, у тому ж документі вказано, що «з території 16 мегаполісів і знелюднених величезних просторів до 2050 року Росія має перетворитися на рівномірно заселену та облаштовану малоповерхову країну 1000 відроджених середніх і малих міст».

На думку попів РПЦ, приміські селища мають стати основним типом поселень у країні, 80% населення Росії (або понад 30 мільйонів російських сімей) повинні проживати у власних індивідуальних будинках.

Нагадаємо, з'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України. У документі РПЦ йдеться про «триєдність» російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

Теги: патріарх Кирил населення президент православна церква путін церква росія

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