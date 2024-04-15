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Аналітики спрогнозували, чи відверне атака Ірану увагу Заходу від України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Аналітики спрогнозували, чи відверне атака Ірану увагу Заходу від України
За оцінками ISW, здатність України захищатися від російських операцій залежить від продовження допомоги США
фото з відкритих джерел

Росіяни вже висловлювали сподівання, що увага до України знизиться, коли ХАМАС напав на Ізраїль

Російські військові блогери припустили, що загроза воєнної ескалації на Близькому Сході, відверне увагу країн Заходу від України та від надання необхідної оборонної допомоги. Здатність ЗСУ відбивати атаки Росії напряму буде залежати від поновлення військової допомоги США. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські блогери вдалися до інформаційної операції, стверджуючи, що західні ЗМІ поступово перестануть висвітлювати війну в Україні, оскільки увага Заходу переключиться на ризик ескалації на Близькому Сході. Вони також припустили, що США та інші західні союзники України, можуть почати зволікати з поставками військової допомоги Києву, оскільки Захід почне віддавати пріоритет допомозі Ізраїлю.

Деякі російські військові блогери особливо зловтішалися з того, що якщо Україна не отримає додаткові західні системи протиповітряної оборони, російські безпілотники і ракети «безпечно кружлятимуть» у повітряному просторі, проти чого вже ніхто не буде заперечувати у світі.

Як нагадує Інститут вивчення війни, російські військові блогери та кремлівські чиновники, включно з речником Кремля Дмитром Пєсковим, вже висловлювали подібні сподівання, коли ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня.

«Суттєві затримки з наданням військової допомоги з боку США уже призвели до дефіциту українських запасів ракет і боєприпасів для протиповітряної оборони. Це перешкоджає здатності ЗСУ захищатися від російських наступальних операцій на фронті, а також від безпілотних і ракетних ударів по тилових районах», – йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що російський диктатор Володимир Путін діє, виходячи з припущення, що військова допомога США Україні надалі буде або відкладена, або припинена назавжди. Тож будь-які докази, що підтверджують це припущення, заохочуватимуть зусилля Росії, спрямовані на те, щоб довести українські сили до межі їхньої витривалості на полі бою та у глибоких тилових районах.

За оцінками ISW, здатність України захищатися від російських наступальних операцій та ударної кампанії Росії значною мірою залежить від продовження допомоги з боку США.

«Чим довше українські війська будуть недостатньо забезпечені, тим важче їм буде захиститися від наступальних операцій РФ», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, масовану ракетно-дронову атаку Ірану, Іраку та Ємену Ізраїль зміг відбити завдяки тим засобам, яких катастрофічно не вистачає Україні, а деяких взагалі немає. 99% з 300 ракет і дронів не досягли території країни і були збиті на шляху до цілей.

До слова, між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких дій, щоб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю.

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Теги: військова допомога Україна військові путін Ізраїль

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