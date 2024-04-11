Військові отримають більші виплати: Рада проголосувала постанову

Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тис. грн на місяць тим, хто безпосереньо воює «на нулі»

Окрім зарплати 20-25 тис. і бойових 100 тис., захисники мають ще отримувати 70 тис.

На сьогоднішньому засідання Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб Уряд додав 70 тис. грн на місяць тим військовим, які перебувають на передовій. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб уряд додав 70 тис. грн на місяць тим, хто безпосереньо воює «на нулі».

Рішення підтримав 321 народний депутат. Тобто, окрім зарплати (20-25 тис.) і бойових (100 тис.), захисники мають ще отримувати +70 тисяч. Нарешті достили це. Бо це в першу чергу про мотивацію і справедливість для тих, хто тримає фронт на своїх плечах», – написав Гончаренко.

Парламентар також додав, що норма про доплати 70 тис. була в мобілізаційному законопроєкті, але в останній момент її прибрали.

Як повідомлялося, у 2024 році фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн. На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 млрд грн.

Нагадаємо, 28 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, закон передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану.