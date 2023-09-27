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Нардепка Геращенко розповіла, як Стефанчук відмовив їй у зустрічі з міжнародними партнерами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепка Геращенко розповіла, як Стефанчук відмовив їй у зустрічі з міжнародними партнерами
Геращенко не зможе потрапити на зʼїзд Консервативної партії Великої Британії та міжпарламентську конференцію Open Dialogue
фото з відкритих джерел

За словами Геращенко, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відмовився надавати їй відрядження

Нардепка від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко не зможе потрапити на зʼїзд Консервативної партії Великої Британії та міжпарламентську конференцію Open Dialogue, за участі парламентарів країн ЄС. Причиною цьому стала відмова спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука надавати Геращенко відрядження. Про це нардепка написала у Facebook.

«ЄС», як і Консервативна партія Британії, належать до Міжнародного демократичного союзу (IDU), маємо продуктивний діалог на підтримку України. Під час зʼїзду заплановано низку заходів, присвячених безпековим питанням, Україні і санкціям. На жаль, українських депутатів там не буде. Голова Верховної Ради відмовив мені у відрядженні.

Як і на міжпарламентську конференцію. Хоч наші колеги криком кричать про те, що кон'юнктура світу змінюється і нам потрібно активізуватися, використовувати всі майданчики для діалогу, розʼяснення позицій, донесення інфо про ситуацію на фронті і що РФ призвичаїлася до санкцій, то ж маємо їх посилювати. Мені важко пояснити, чому на канал «Рада», який не показує парламент, гроші є, а на групи дружби їх немає. Але ще важче зараз пояснювати колегам, чому ми не приїдемо на заходи, куди маємо запрошення», – зазначила нардепка.

Ірина Геращенко, яка працює в комітеті закордонних справ і міжпарламентського співробітництва, дивується своїм обмеженням в міжпарламентській роботі.

За словами Геращенко, всі видатки на такі заходи покриваються за власні кошти або за рахунок приймаючої сторони.

Геращенко прокоментувала заборону відвідати міжнародні заходи європейських партнерів
Геращенко прокоментувала заборону відвідати міжнародні заходи європейських партнерів
фото: скріншот

На думку Геращенко, відмова може бути пов'язана через нещодавню пропозицію нардепки декларувати радників Офісу президента України. До прикладу вона навела ексрадника Банкової Олексія Арестовича, який нині перебуває в Нью-Йорку та не обмежений в праві на виїзд з країни.

Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» внесла до Верховної Ради законопроєкт про негайне декларування радників Офісу президента.

До слова, керівник каналу Рада отримує зарплату у 94 тис. грн на місяць, що значно більше, ніж у солдатів на передовій, і вдвічі більше за депутатів.

Теги: Ірина Геращенко Європейська солідарність Олексій Арестович Офіс президента Руслан Стефанчук

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