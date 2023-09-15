Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
Серед іншого, законом визначаються терміни «генетично модифікований організм», «генетично модифікована продукція», «ГМ-продукція як харчовий продукт»
Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державне регулювання генетичноінженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції». Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.
Закон встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції.
Верховна Рада ухвалила цей закон 23 серпня. Він визначає правові та організаційні засади державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення екологічної, генетичної, продовольчої та біологічної безпеки держави та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.
Серед іншого, законом визначаються терміни «генетично модифікований організм», «генетично модифікована продукція», «ГМ-продукція як харчовий продукт», запроваджується державна реєстрація ГМО тощо.
Основні положення проєкту законопроєкту передбачають:
- розмежування повноважень органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;
- удосконалення системуиоцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;
- запровадження європейських механізмів державної реєстрації ГМО;
- удосконалення вимог до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;
- посилення контролю у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
Водночас перед ухваленням закону у другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування та ввезення генетично модифікованої кукурузи, а також вирощування протягом п`яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.
Нагадаємо, 23 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів та продукції». За відповідний законопроєкт №5839 проголосували 276 парламентарів.
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