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Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО
фото: Офіс президента

Серед іншого, законом визначаються терміни «генетично модифікований організм», «генетично модифікована продукція», «ГМ-продукція як харчовий продукт»

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про державне регулювання генетичноінженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції». Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Закон встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції.

Верховна Рада ухвалила цей закон 23 серпня. Він визначає правові та організаційні засади державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення екологічної, генетичної, продовольчої та біологічної безпеки держави та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.

Серед іншого, законом визначаються терміни «генетично модифікований організм», «генетично модифікована продукція», «ГМ-продукція як харчовий продукт», запроваджується державна реєстрація ГМО тощо.

Основні положення проєкту законопроєкту передбачають:

  • розмежування повноважень органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;
  • удосконалення системуиоцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;
  • запровадження європейських механізмів державної реєстрації ГМО;
  • удосконалення вимог до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;
  • посилення контролю у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Водночас перед ухваленням закону у другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування та ввезення генетично модифікованої кукурузи, а також вирощування протягом п`яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

Нагадаємо, 23 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів та продукції». За відповідний законопроєкт №5839 проголосували 276 парламентарів.

Теги: Верховна Рада закон Володимир Зеленський реєстрація Офіс президента правила

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