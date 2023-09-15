Соратниця Порошенка пояснила «компрометуючі фото» з Шуфричем

Сюмар у 2014-2019 році очолювала Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

За словами Сюмар, на світлинах зображена розмова між нею та Шуфричем у перший день засідання Верховної Ради

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар прокоментувала фото разом з нардепом Нестором Шуфричем, які почали з’являтися в окремих Telegram-каналах після сьогоднішнього його затримання Службою безпеки України.

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За словами Сюмар, на світлинах зображена розмова між нею та Шуфричем у перший день засідання Верховної Ради.

Сюмар відреагувала на хейт в Telegram-каналах щодо фото з Шуфричем фото: скріншот

«В перший день засідання Шуфрич попросив передати йому справи, підійшов про це поговорити і розсмішив питанням: «Як ти могла існувати в такому маленькому кабінеті? Я вже розломав там всі стіни і обʼєднав три кабінети в один, роблю ремонт». Це тоді мене розсмішило. Врешті це стало моїм найбільшим «гріхом» і «звинуваченням» з боку влади, яка в щоденному форматі на рівні цілого лідера фракції влади вилизує щодня Шуфрича в десна», – написала нардепка.

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Зазначимо, Сюмар у 2014-2019 році очолювала Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. Нині цю посаду обіймає Нестор Шуфрич.

«Ну і звісно, цей «страшний компромат» у вигляді цієї єдиної фотки перекреслив всі мої 53 закони з обмеження російського інформаційного впливу, які були прийняті у 2014-2019 роках, коли я була головою того ж комітету».

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар прокоментувала фото разом з нардепом Нестором Шуфричем фото: скріншот

Як каже нардепка, у 2019 році партія влади зробила все, аби комітет зі свободи слова очолив Нестор Шуфрич.

«Хоч всім було зрозуміло, що його місією там був захист щойно оформленого у 2019 році холдингу Медведчука (купівлею каналу ZIK)», – пояснила Сюмар.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області.

До слова, правоохоронці проводять обшуки в нардепа Нестора Шуфрича. У нього знайшли «колорадські» стрічки, медалі, двоголові орли, ордени та кітелі.

Щобільше, виявилося, що Шуфрич є ще й «полководцем перемоги» та «Ветераном збройних сил РФ».