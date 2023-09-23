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Стефанчук: У Раді поки немає голосів для заборони Московської церкви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стефанчук: У Раді поки немає голосів для заборони Московської церкви
Руслан Стефанчук
фото: скриншот відео

Голова парламенту заявив, що питання заборони УПЦ МП не стоїть у пріоритеті порядку денного

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що наразі в парламенті не наберуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідний законопроєкт буде винесено на голосування. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«…парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально», – заявив глава парламенту.

Стефанчук уточнив, що хоче вірити, що побачить 226 голосів. Однак, за його словами, наразі триває внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині «Слуги народу», а в тому числі в межах інших партій, які «позиціонують себе як дуже патріотичні».

«А для чого далеко ходити, якщо навіть у фракції, про яку ми говоримо, є чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви, будемо відверті. Тому тільки буде 226, я думаю, погоджувальна рада... Ще раз кажу, не голова Верховної Ради формує порядок денний, а погоджувальна рада ухвалить рішення про ухвалення цього проєкту», – пояснив спікер.

На зауваження журналістки, що Стефанчук бере участь у погоджувальній раді, він зазначив, що не має права вирішального голосу на погоджувальній раді щодо порядку денного. 

Спікер парламенту додав, що в жовтні Україна очікує на рішення щодо європейській інтеграції, тож саме це питання, за його словами, має бути пріоритетним.  

«Зараз цей порядок денний концентрується саме на питаннях, які нам потрібно зробити для того, щоб ми виконали ті сім зобов’язань, ті сім рекомендацій, які Україна взяла на себе щодо ЄС. Я вважаю, що це є пріоритет №1», – підкреслив Стефанчук.

Заяву спікера Верховної Ради вже розкритикувала нардепка Ірина Геращенко. Вона нагадала, що Комітет з питань гуманітарної політики, де більшість скаладають представники партії «Слуга народу», підтримав законопроєкти про заборону Російської православної церкви (РПЦ).

«Чому ж тоді шукаються відмазки, що, мовляв, в залі голосів не буде? Питання риторичне. Бо немає політичної волі, а не голосів», – зазначила Геращенко.

Стефанчук: У Раді поки немає голосів для заборони Московської церкви фото 1
фото: скриншот

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Теги: Московська церква в Україні Руслан Стефанчук Верховна Рада

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