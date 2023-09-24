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Чому влада не забороняє Московську церкву? Нардеп дав пояснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чому влада не забороняє Московську церкву? Нардеп дав пояснення
Рада відкладає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією
фото з відкритих джерел

Віктор Балога: «Слова голови парламенту про відсутність голосів на заборону УПЦ МП – від лукавого»

Верховна Рада відкладає заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні. Причина цьому – не відсутність голосів у парламенті, а відсутність у влади реального бажання. Таку думку висловив народний депутат Віктор Балога у Facebook.

Свій допис нардеп опублікував у відповідь на заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Останній заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП.

«Все, що голова парламенту говорить про відсутність голосів на заборону УПЦ МП – насправді від лукавого», – написав Балога.

За його словами, єдина причина, чому Рада відкладає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що повʼязані з Росією, – відсутність у влади реального бажання.

Чому влада не забороняє Московську церкву? Нардеп дав пояснення фото 1
фото: скриншот

«Бо якби насправді хотіли ліквідувати релігійні осередки «русского миру», то зробили б це ще в перші місяці великої війни, а не тягнули кота за хвіст. Так само, як другий рік тягнуть із позбавленням мандатів депутатів від ОПЗЖ різних рівнів», – зауважив нардеп.

Нагадаємо, у День відновлення незалежності 24 серпня у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

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Теги: Віктор Балога Московська церква в Україні Руслан Стефанчук

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