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Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення
Європейським країнам необхідно не закуповувати зброю, а підтримувати Україну
фото: Poglyad

Дії європейських країн заохочуватимуть росіян до підготовки нових воєн

Європейським країнам необхідно не закуповувати зброю, а підтримувати Україну у боротьбі проти РФ, оскільки ці кроки заохочуватимуть росіян до підготовки нових воєн. Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своїй публікації він наголосив: «Щоразу, коли бачу новини про масштабні закупівлі зброї та техніки різними європейськими країнами, у голові постає одне просте питання: а з ким ви збираєтеся воювати найближчі 100 років? Ні, я цілком серйозно». 

Подоляк зазначив, що якщо єдиний і головний стратегічний противник Європи – це Росія з її «бездонними імперськими апетитами», а демілітаризацію російського потенціалу зараз здійснює Україна, «чи не правильніше (і дешевше) зараз підтримати Україну й відкинути російську загрозу на багато десятиліть?»

Радник глави Офісу президента додав: «Чи хтось дійсно серйозно обирає інвестиції в сумнівні «мирні плани» заохочень агресора та підготовку до війни власного народу?»

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні. Його слова наводить Bloomberg. За його словами, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, які є необхідними для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. За його словами Україна має сім чітких рекомендацій від Європейської комісії. Деякі з них вже виконано, але для інших потрібна дієва робота Верховної Ради України.

Теги: Європа радник Офіс президента Україна росія Михайло Подоляк

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