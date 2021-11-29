Нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі (фото)

Конфлікт виник після того, як Геращенко прокоментувала виступ на погоджувальній раді одразу двох представників від «Голосу»

Геращенко: «Найменше хочемо влазити у ваші фракційні розборки, це дискредитує ідею нових облич»

Між співголовою фракції «Європейська Солідарність» Іриною Геращенко та нардепкою Олександрою Устіновою зав’язалася палка дискусія у соцмережах. Конфлікт виник після того, як Геращенко прокоментувала у себе на сторінці у Facebook виступ на погоджувальній раді одразу двох представників від «Голосу»: Ярослава Железняка та Олександри Устінової.

«Цікава історія. На погоджувальній Руслан Стефанчук дає повноцінний виступ від «Голосу» слово Ярославу Железняку і потім пані Устіновій, мотивуючи це проблемами у фракції. Голосує за цю маячню фракція «Слуга народу». Штірліц ще ніколи не приходив на погоджувальну з парашутом. Наступного разу прийдемо на погоджувальну разом з Артуром Герасимовим, будемо вимагати два виступи як співголови від Європейської. Потім від Солідарності», – написала обурена Геращенко.

У свою чергу нардепка Устінова не примусила довго чекати на відповідь. Парламентарка написала, що Железняк уже давно не представляє інтересів фракції.

«Більшість фракції вже майже пів року тому заявила, що він ніхто і не представляє інтересів фракції, мало того, займається фальсифікаціями і розсилає на свій розсуд листи, а-ля рішення фракції. На жаль, це неподобство кришував Разумков, а тепер і Стефанчук, який оголосив на засіданні про цей лист, але не підписує документи про його звільнення. Тому протріть очі і почитайТЕ! Так кого там і хто покриває?», – написала Устінова і додала документ.

У відповідь Геращенко написала, що не збирається влазити у внутрішні розборки фракції «Голос». «Найменше хочемо влазити у ваші фракційні розборки, воно б’є по демократичному табору в цілому і дискредитує ідею нових облич у владі. Я напишу запит до голови Верховної Ради, бо єдиним документом, згідно з регламентом, є розпорядження керівника парламенту щодо керівників фракції. А листи на цією тему – це публіцистика. Дякую за розуміння», – написала Геращенко.

Раніше співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила нардепа Сергія Притулу в роботі на Банкову, натомість останній їдко відповів їй у соцмережах.

Нагадаємо, раніше нардеп Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі.