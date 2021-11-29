ДБР проти Бутусова. Опозиція розповіла про хитрий план Зеленського

Партія Порошенка заступилася за журналіста Юрія Бутусова, проти якого після пресконференції Володимира Зеленського відкрили справу

«Євросолідарність» обурюється, що справа проти Юрія Бутусова порушена через відео з навчань

Політична партія «Європейська солідарність» обурена спробами Володимира Зеленського «побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця». Про це йдеться у заяві політсили.

«Політичні репресії, порушення принципів свободи слова, кримінальні справи у відповідь на гострі запитання суспільства та критику на адресу першої особи – це типова поведінка російської влади, яка неприпустима в Україні. Головна мета політичних репресій Зеленського, який досі хоче побачити на перемовинах в очах Путіна мир, – дискредитувати тих, хто протистояв Кремлю з першого дня російської агресії проти України» , – зазначили у партії.

Зазначається, що понад вісім років наша країна протидіє країні-агресору і відстоює принципи свободи слова, а українські захисники на фронті платять велику ціну, відстоюючи європейський цивілізаційний вибір, який Україна зробила під час Революції Гідності.

«В той час як в тилу чинна влада замість розвитку європейської інтеграції, свободи слова, діалогу між владою і журналістами, поведінкою найвищої посадової особи запроваджує зверхню модель спілкування із засобами масової інформації, починає репресії проти неугодних журналістів і свободи слова», – додали у «Євросолідарності».

Також вказується, що «призначенці з оточення Зеленського» вже неодноразово здійснювали атаки на свободу слова в Україні.

«Агресивна реакція представників влади через відсутність «теплої ванни» по суті стала політикою «Слуг» по відношенню до ЗМІ – починаючи від тиску на Суспільного мовника з вимогою надавати монобільшості збільшене представництво на ефірах і закінчуючи фізичною агресією ставленика Зеленського Мецгера щодо журналістів «Радіо Свобода». Ще більш обурливо, що справа проти головного редактора видання «Цензор.Нет» Юрія Бутусова порушена через відео з навчань. Невже чинна влада на кожне відео у соцмережах, де йдеться про готовність захищати Україну, буде порушувати справи в ДБР через хвилювання – а чи не занадто наші військові стурбували та налякали Путіна і чи не надто ретельно ми готуємось до війни з країною-агресором?», – заявляє «Європейська солідарність».

«Європейська Солідарність» вчергове нагадує, що Державне бюро розслідувань так і не відкрило відповідну кримінальну справу «за фактом державної зради через злив спецоперації» із затримання «вагнерівців». Також ДБР мовчить про анонсований Зеленським «переворот».

«Зате продукує нові справи проти українських журналістів. Немає сумніву, де сфабриковане це замовлення. «Європейська Солідарність» наголошує: українська патріотична спільнота ніколи не сприйме спроби зруйнувати свободу слова в Україні. Вимагаємо від влади терміново провести розслідування та з’ясувати, хто саме віддав наказ про порушення абсурдної кримінальної справи проти журналіста Юрія Бутусова. Зеленський має нарешті засвоїти, що Україна – не Росія, і тут узурпація та диктатура не пройде. Українці цього не дозволять», – резюмується у заяві.

До слова, спікер Стефанчук вирішив «осоромити» Бутусова у Раді (відео).

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

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