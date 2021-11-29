  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Спікер Стефанчук вирішив «осоромити» Бутусова у Раді (відео )

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Стефанчук каже, що&nbsp;не може собі дозволити і не має бажання цього роботи&nbsp;&ndash;&nbsp;прийти і постріляти з &laquo;пушки&raquo; - Спікер Стефанчук вирішив «осоромити» Бутусова у Раді (відео )
    Руслан Стефанчук каже, що не може собі дозволити і не має бажання цього роботи – прийти і постріляти з «пушки»
    фото з відкритих джерел

    Стефанчука обурило відео Бутусова з пострілом із гаубиці

    Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікуватиме на результати роботи правоохоронних органів щодо допису у соцмережах головного редактора «Цензор.нет» Юрія Бутусова. Про це спікер сказав сьогодні на брифінгу. Також він прокоментував відео журналіста Юрія Бутусова з гаубицями і «поскаржився», що не може прийти і постріляти з «пушки».

    «Я не можу собі дозволити і не маю бажання прийти і постріляти з пушки»». – заявив він.

    Стефанчук каже, що вважає «абсолютно ненормальним», коли громадяни України, які не є військовослужбовцями, дозволяють себе на цьому хайповати.

    «Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи – прийти і постріляти з «пушки». Я вважаю, це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп і отримувати доступ до зброї, яка є у ЗСУ. Друге, я б хотів, щоб будь які такі речі не отримували просто критики чи підтримки з боку людей, які не професійно розуміються на цих речах. Для цього є відповідні професійні органи – правоохоронні. Вони зафіксували цей факт і мають дати цьому оцінку», – наголосив спікер Ради.

    Стефанчук вважає, що парламент має слідкувати, наскільки професійно правоохоронні органи виконують свої обов'язки.

    «А диктувати їм перелік версій і те, кого затримувати, кого допитувати – ні парламент, ні хтось інший не має права», – додав він.

    Нагадаємо, 27 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

    В описі до відео журналіст вказав, що «може бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів», а також що відео було зняте «дуже давно». Він припустив, що згодом повідомить дату та місце зйомки.

    Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.

    Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

    Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

    Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

    Читайте також:

    Теги: ЗМІ ЗСУ зброя військові скандал Володимир Зеленський розслідування Державне бюро розслідувань журналіст Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спікер Стефанчук вирішив «осоромити» Бутусова у Раді (відео )