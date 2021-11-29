Спікер Стефанчук вирішив «осоромити» Бутусова у Раді (відео )

Руслан Стефанчук каже, що не може собі дозволити і не має бажання цього роботи – прийти і постріляти з «пушки»

Стефанчука обурило відео Бутусова з пострілом із гаубиці

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікуватиме на результати роботи правоохоронних органів щодо допису у соцмережах головного редактора «Цензор.нет» Юрія Бутусова. Про це спікер сказав сьогодні на брифінгу. Також він прокоментував відео журналіста Юрія Бутусова з гаубицями і «поскаржився», що не може прийти і постріляти з «пушки».

«Я не можу собі дозволити і не маю бажання прийти і постріляти з пушки»». – заявив він.

Стефанчук каже, що вважає «абсолютно ненормальним», коли громадяни України, які не є військовослужбовцями, дозволяють себе на цьому хайповати.

«Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи – прийти і постріляти з «пушки». Я вважаю, це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп і отримувати доступ до зброї, яка є у ЗСУ. Друге, я б хотів, щоб будь які такі речі не отримували просто критики чи підтримки з боку людей, які не професійно розуміються на цих речах. Для цього є відповідні професійні органи – правоохоронні. Вони зафіксували цей факт і мають дати цьому оцінку», – наголосив спікер Ради.

Стефанчук вважає, що парламент має слідкувати, наскільки професійно правоохоронні органи виконують свої обов'язки.

«А диктувати їм перелік версій і те, кого затримувати, кого допитувати – ні парламент, ні хтось інший не має права», – додав він.

Нагадаємо, 27 листопада Бутусов опублікував відео, на якому здійснює артилерійський постріл, присвятивши його вшануванню пам’яті жертв Голодомору.

В описі до відео журналіст вказав, що «може бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів», а також що відео було зняте «дуже давно». Він припустив, що згодом повідомить дату та місце зйомки.

Під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський звинуватив Юрія Бутусова в тому, що той нібито несе відповідальність за загибель українських військових через публікацію інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

Згодом 28 листопада Державна бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрію Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

Тепер в Офісі президента кажуть, що журналіста Бутусова можуть вбити.

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