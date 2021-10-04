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    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі

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    Притула та Геращенко влаштували перепалку у соцмережах - Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула та Геращенко влаштували перепалку у соцмережах
    фото: kp.ua

    Соратниця Порошенко звинуватила політиків, дотичних до «Голосу», в роботі на Банкову. Натомість ті укололи у відповідь

    Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила нардепа Сергія Притулу в роботі на Банкову, натомість останній їдко відповів їй у соцмережах. Свій коментар нардепка опублікувала на сторінці у Facebook.

    «Чи відповідає дійсності інформація, що ви (Олександра Устінова, – ред.) і пан Сергій Притула там часті гості, разом з певною частиною поки що фракції «Голос»? І, вибачте, останнє питання: ви ще в опозиції чи вже в коаліції зі слугами, разом з олігархічними «Довірою» і Майбахом?», – написала Геращенко.

    Відповідь Притули не забарилася. «Якщо ви знайдете хоч якесь підтвердження моєї присутності на Банковій у 2021 році, окрім мітингів та акцій протесту, подарую вам пляшку грузинського коньяку! Ну, бо вірменський вам, імовірно, і так постачають! Будуть ще питання – ставте, не встидайтесь!», – написав Притула.

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    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі
    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі

    У відповідь соратниця Порошенко зробила політику зауваження щодо правил політичної культури і неприпустимості хамства. І їхня дискусія тривала й далі, політики продовжили з’ясовувати стосунки.

    Нагадаємо, 7 червня телеведучий та політик Сергій Притула оголосив про вихід з партії «Голос» через «дії нового керівництва» політсили. Згодом Притула заявив про створення власної партії.

    Як раніше повідомлялося, Ірина Геращенко заявила, що партія «Європейська солідарність» подає до НАБУ, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про злочин, вчинений у Верховній Раді 23 вересня 2021 року посадовими особами парламенту під час голосування за так званий антиолігархічний закон Зеленського.

    Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко Сергій Притула
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    Притула проти Геращенко: хто кому служить? Політики влаштували сварку у соцмережі