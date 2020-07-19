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    Політика

    «Слуга» Третьякова поскаржилася на «невелику» зарплату депутата

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    Водночас більшою проблемою&nbsp;Третьякова вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата - «Слуга» Третьякова поскаржилася на «невелику» зарплату депутата
    Водночас більшою проблемою Третьякова вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата

    Середньої зарплати у 42 тисячі гривень недостатньо для того, щоб забезпечити нормальну роботу нардепа

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає замалою заробітну плату парламентаріїв для якісного забезпечення їхньої роботи. Про це вона розповіла в «Громадському».

    «Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала», – вважає Третьякова.

    Вона уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць «брутто», а «на руки» (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентарій відпустку.

    «Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають. Це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити», – зазначила депутатка.

    Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.

    «Народний депутат мусить мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, – 42 тисячі гривень на чотирьох осіб – це замало», – каже Третьякова.

    На її думку, чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості «віддати все належне батьківщині під час його каденції».

    Як повідомлялося, у травні під час вебінару народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.

    Нагадаємо, скандальна «слуга» Третьякова заявила, що родичі зниклих на Донбасі наживаються на пільгах.

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    депутат партія Слуга народу Галина Третьякова
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