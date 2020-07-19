Депутатка розповіла, як збирають голоси за важливі законопроєкти «Слуги народу»



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У фракції «Слуга народу» є чати у соціальних мережах

Третьякова має у своєму кабінеті спеціальну дошку з іменами всіх нардепів

У фракції «Слуга народу» є чати у соціальних мережах, де відбувається так зване «сигнальне голосування». Якщо за його результатами не набирається достатня кількість голосів, тоді фракція розраховує на підтримку опозиції. Про це «Громадському« повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова.

Вона зазначила, що у своєму кабінеті має «політичну дошку» з переліком усіх народних депутатів поточного, IX скликання. По ній визначають, які народні обранці голосуватимуть за законопроєкти.

За словами Третьякової, оскільки для ухвалення будь-якого законопроєкту потрібно 226 голосів, його треба узгоджувати й у середині фракції, щоб документ був погоджений.

Під час листування в чатах «слуги» дивляться, хто як підтримує законопроєкт. Якщо всередині фракції не набирається необхідної кількості голосів за стратегічний проєкт, тоді працює правило «70 на 30» або «80 на 20».

На питання, чи є у цьому скликанні домовленості про голосування за законопроєкти інших фракцій в обмін на їхні голоси, вона відповіла: «Звісно, таке не може не бути. Це явище політичне».

«Якщо 70% фракції вважає, що закон потрібно ухвалити, то ми намагаємося голосувати разом всі. Якщо ми не набираємо всередині фракції прихильників того чи іншого закону, якщо вони не мають стратегічного характеру, то потрібно, щоб і інші фракції (голосували)», – зазначила вона.

Як повідомлялося, у травні під час вебінару народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.

Нагадаємо, скандальна «слуга» Третьякова заявила, що родичі зниклих на Донбасі наживаються на пільгах.