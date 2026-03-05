Головна Країна Політика
«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Президент заявив про продовження дипломатичного процесу задля встановлення миру
Глава держави заявив, що Україна має готова до відновлення дипломатії в будь-який момент

Україна буде продовжувати дипломатичний процес. Спочатку двосторонні формати зі Сполученими Штатами Америки, потім – тристоронні формати з Росією, також робота з європейцями. Про це заявив глава держави сьогодні, 5 березня, під час відеозвернення, інформує «Главком».

«Звісно, наш пріоритет – робити все для закінчення війни. Зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і, скільки б зараз не тривали бойові дії там, ми маємо бути готові до відновлення дипломатії в будь-який момент. Українська команда саме так і працює – усі в нашій делегації», – заявив Володимир Зеленський.

Також глава держави згадав про черговий обмін полоненими. 

«Ще 200 наших людей повернулись додому з російського полону. Ми розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів», – повідомив президент.

При цьому Володимир Зеленський нагадав про складну ситуацію на фронті.

«Російська активність на фронті зберігається, удари тривають. Ми захищаємо життя, частина гарантування безпеки для України за будь-яких обставин, за будь-яких сценаріїв – це модернізація захисту ключової інфраструктури», – додав президент.

«Главком» також писав, що Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися. Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну». Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

Теги: росія США війна Володимир Зеленський переговори

