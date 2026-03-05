«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський

Глава держави заявив, що Україна має готова до відновлення дипломатії в будь-який момент

Україна буде продовжувати дипломатичний процес. Спочатку двосторонні формати зі Сполученими Штатами Америки, потім – тристоронні формати з Росією, також робота з європейцями. Про це заявив глава держави сьогодні, 5 березня, під час відеозвернення, інформує «Главком».

«Звісно, наш пріоритет – робити все для закінчення війни. Зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і, скільки б зараз не тривали бойові дії там, ми маємо бути готові до відновлення дипломатії в будь-який момент. Українська команда саме так і працює – усі в нашій делегації», – заявив Володимир Зеленський.

Також глава держави згадав про черговий обмін полоненими.

«Ще 200 наших людей повернулись додому з російського полону. Ми розраховуємо, що цими днями буде продовження обмінів», – повідомив президент.

При цьому Володимир Зеленський нагадав про складну ситуацію на фронті.

«Російська активність на фронті зберігається, удари тривають. Ми захищаємо життя, частина гарантування безпеки для України за будь-яких обставин, за будь-яких сценаріїв – це модернізація захисту ключової інфраструктури», – додав президент.

