Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
фото: Офіс президента України

Акторка перебувала в окупації Київщини на початку вторгнення

Українську акторку театру та кіно Анастасію Пустовіт нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку акторці. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента України.

Анастасія Пустовіт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилася в окупації на Київщині. Акторка два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району Київської області.

Анастасія Пустовіт допомагає ЗСУ та переселенцям
Анастасія Пустовіт допомагає ЗСУ та переселенцям
фото: Офіс президента України

Перебуваючи в окупації, Анастасія Пустовіт почала займатися волонтерством, щоб допомагати іншим. «Двадцять шостого лютого 2022 року разом з однодумцями організувала волонтерський штаб, який допомагав громаді», – йдеться у повідомленні сайту Офісу президента.

Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Анастасію Пустовіт
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Анастасію Пустовіт
фото: Офіс президента України

З того часу акторка активно займається волонтерством, допомагає ЗСУ та переселенцям. За це Володимир Зеленський відзначив акторку відзнакою за внесок у боротьбу проти російської агресії та нагородив її орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

До слова, Володимир Зеленський нагородив засновника благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергія Стерненка та співачку Ірину Федишин відзнакою «Золоте серце». Сергій Стерненко отримав відзнаку «Золоте серце» за організовані збори коштів для ЗСУ. Водночас Ірина Федишин отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей.

Як повідомляв «Главком», 4 березня Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури.

Читайте також:

Теги: окупація акторка волонтер державні нагороди Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
13 лютого, 07:05
Соціологи зауважують, що Валерій Залужний наразі вижається єдиним кандидатом, який може завадити чинному президенту переобратися
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
18 лютого, 19:35
Український лідер: «Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність»
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
17 лютого, 20:55
Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
7 лютого, 19:57
Президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
14 лютого, 17:52
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
Зеленський заявив, що США обговорюють з РФ нову угоду щодо НАТО
19 лютого, 08:53
Президент зустрівся з Клімкіним
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
27 лютого, 15:46

Шоу-біз

Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
Melovin звернувся до активістів, які зірвали його концерт та тур Україною
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
Легендарний Елтон Джон поділився кадрами сімейної фотосесії зі своїм чоловіком та синами
Харчишин переспівав хіт «Вже не сам» і записав кліп у консервній банці
Харчишин переспівав хіт «Вже не сам» і записав кліп у консервній банці
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні
На перетині року й опери. Румунія обрала представника на Євробачення у Відні

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua