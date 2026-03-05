Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію

Акторка перебувала в окупації Київщини на початку вторгнення

Українську акторку театру та кіно Анастасію Пустовіт нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку акторці. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента України.

Анастасія Пустовіт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилася в окупації на Київщині. Акторка два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району Київської області.

Анастасія Пустовіт допомагає ЗСУ та переселенцям фото: Офіс президента України

Перебуваючи в окупації, Анастасія Пустовіт почала займатися волонтерством, щоб допомагати іншим. «Двадцять шостого лютого 2022 року разом з однодумцями організувала волонтерський штаб, який допомагав громаді», – йдеться у повідомленні сайту Офісу президента.

Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Анастасію Пустовіт фото: Офіс президента України

З того часу акторка активно займається волонтерством, допомагає ЗСУ та переселенцям. За це Володимир Зеленський відзначив акторку відзнакою за внесок у боротьбу проти російської агресії та нагородив її орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

До слова, Володимир Зеленський нагородив засновника благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергія Стерненка та співачку Ірину Федишин відзнакою «Золоте серце». Сергій Стерненко отримав відзнаку «Золоте серце» за організовані збори коштів для ЗСУ. Водночас Ірина Федишин отримала нагороду з рук президента за збір коштів на своїх концертах для ЗСУ та гуманітарних цілей.

Як повідомляв «Главком», 4 березня Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури.