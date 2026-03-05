Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості
Свириденко: Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими
Кабмін створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.
До складу центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця».
Свириденко наголошує, що основні завдання Коордцентру – координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:
- інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
- розвитку розподіленої генерації;
- забезпечення безперебійного теплопостачання;
- безперебійного водопостачання та водовідведення.
«Готуємо проведення першого засідання Координаційного центру вже цього тижня. Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими», – наголосила голова уряду.
Раніше Рада національної безпеки та оборони заслухала та затвердила плани енергетичної стійкості для всіх областей України. Загальна вартість реалізації цих проєктів становить 215 млрд грн.
