Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості

Свириденко повідомила, що засідання Координаційного центру відбудеться цього тижня

Свириденко: Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими

Кабмін створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

До складу центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця».

Свириденко наголошує, що основні завдання Коордцентру – координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;

розвитку розподіленої генерації;

забезпечення безперебійного теплопостачання;

безперебійного водопостачання та водовідведення.

«Готуємо проведення першого засідання Координаційного центру вже цього тижня. Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими», – наголосила голова уряду.

Раніше Рада національної безпеки та оборони заслухала та затвердила плани енергетичної стійкості для всіх областей України. Загальна вартість реалізації цих проєктів становить 215 млрд грн.