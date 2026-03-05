Головна Країна Політика
Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості
Свириденко повідомила, що засідання Координаційного центру відбудеться цього тижня
фото: glavcom.ua

Свириденко: Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими

Кабмін створив Координаційний центр для реалізації планів стійкості регіонів України, а також затвердив положення про його роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

До складу центру увійшли представники профільних міністерств і центральних органів виконавчої влади, представники Верховної Ради, Офісу президента, голови обласних військових адміністрацій та державних компаній, зокрема НЕК «Укренерго», НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця».

Свириденко наголошує, що основні завдання Коордцентру – координація дій всіх причетних органів центральної і місцевої влади для вчасної і належної реалізації планів стійкості регіонів відповідно до ключових напрямків:

  • інженерно-технічного захисту енергообʼєктів;
  • розвитку розподіленої генерації;
  • забезпечення безперебійного теплопостачання;
  • безперебійного водопостачання та водовідведення.

«Готуємо проведення першого засідання Координаційного центру вже цього тижня. Спільно з регіонами стратегічно посилюємо енергетичну стійкість країни і готуємося до наступної зими», – наголосила голова уряду.

Раніше Рада національної безпеки та оборони заслухала та затвердила плани енергетичної стійкості для всіх областей України. Загальна вартість реалізації цих проєктів становить 215 млрд грн.

Теги: енергетика Юлія Свириденко

