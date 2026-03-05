Коли можуть призначити нового міністра юстиції: Арахамія назвав терміни

Давид Арахамія заявив, що процес визначення кандидата на посаду міністра юстиції триває

Кандидатура на посаду міністра юстиції продовжує обговорюватись. Про це заявив очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія. Він прогнозує, що це питання буде вирішене протягом двох-трьох місяців, повідомляє кореспондент «Главкома».

«У нас тривалий процес іде обговорення, були зміни в кандидатах по міністру юстиції. Що стосується міністра цифрової трансформації, то до цього навіть не обговорювали», – сказав Арахамія.

Він також зазначив, що в українській політичній практиці є чимало випадків, коли міністри тривалий час працювали в статусі виконувачів обов’язків без негативного впливу на роботу відомств.

«За останні сім років багато було прецедентів, коли міністри працювали в статусі виконувачів обов’язків протягом достатньо тривалого часу, і це ніяк не впливало на ефективність їхньої роботи», – пояснив голова фракції.

Водночас Арахамія наголосив, що зараз ключовим для парламенту є ухвалення законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової підтримки.

«Тобто я думаю, що протягом двох-трьох місяців точно це питання буде вирішено, але зараз головним питанням стоїть якраз голосування тих законів, які нам потрібні для того, щоб розблокувати ці 90 млрд, МВФ-програму і всі інші», – додав він.

«Главком» також писав, що Рада під час останнього засідання створила стратегічний резерв нафти та пального.

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснили, що останніми днями зростання вартості пального пов’язане насамперед із коливанням світових цін на нафту, геополітичними ризиками та валютним фактором.

Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, ситуація на міжнародних ринках оперативно впливає на внутрішні ціни. Водночас у комітеті наголосили, що попри підвищення роздрібних цін дефіциту пального в Україні наразі немає.