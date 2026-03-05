Головна Світ Політика
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу обмін
фото: Офіс президента України

Україна пропонує Близькому Сходу захист від дронів в обмін на ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну». Україна готова надати фахівців та дрони-перехоплювачі для захисту регіону від іранських «Шахедів». Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, 5 березня, на брифінгу, інформує «Главком».

Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

«Ми хотіли б тихенько отримати від країн ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення», – зазначив він.

За словами президента, український досвід боротьби з БпЛА є унікальним, і цей обмін посилить безпеку обох сторін.

Також глава держави зауважив, що за три дні на країни Близького Сходу було випущено 800 ракет PAC-3. Україна стільки не мала за весь час війни з Росією.

Зауважимо, ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot – це високоефективні перехоплювачі останнього покоління, розроблені спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших цілей.

«Главком» також писав, що Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot.

Президент вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю. За словами Зеленського, усі консультації говорять про те, що згаданим країнам потрібні саме знання українських військових і експертів.

