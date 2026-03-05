Зеленський запропонував арабським країнам угоду, від якої важко відмовитися

Україна пропонує Близькому Сходу захист від дронів в обмін на ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам Близького Сходу формат «тихого обміну». Україна готова надати фахівців та дрони-перехоплювачі для захисту регіону від іранських «Шахедів». Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, 5 березня, на брифінгу, інформує «Главком».

Суть такого обміну така: Україна просить передати дефіцитні зенітні ракети PAC-3, які є на озброєнні країн Близького Сходу, для захисту українських міст від балістики. А Київ готовий відрядити своїх найкращих операторів та інженерів протиповітряної оборони для навчання місцевих військових та допомоги у відбитті атак іранськими «Шахедами».

«Ми хотіли б тихенько отримати від країн ракети PAC-3 і передати їм дрони для перехоплення», – зазначив він.

За словами президента, український досвід боротьби з БпЛА є унікальним, і цей обмін посилить безпеку обох сторін.

Також глава держави зауважив, що за три дні на країни Близького Сходу було випущено 800 ракет PAC-3. Україна стільки не мала за весь час війни з Росією.

Зауважимо, ракети PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) для систем Patriot – це високоефективні перехоплювачі останнього покоління, розроблені спеціально для знищення тактичних балістичних ракет та інших цілей.

Президент вже провів консультації з лідерами Близького Сходу: Катару, Еміратів, Бахрейну та Ізраїлю. За словами Зеленського, усі консультації говорять про те, що згаданим країнам потрібні саме знання українських військових і експертів.