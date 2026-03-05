Головна Країна Політика
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує оскаржити вирок

Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні відхилив запит України про екстрадицію народного депутата Артема Дмитрука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу Business Wire.

Зазначається, що суддя, посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, назвав «катування Дмитрука Службою безпеки України» у березні 2022 року причиною, через яку його екстрадиція непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя.

«Переслідування» Дмитрука в Україні нібито відбулося «в контексті його запеклої підтримки» УПЦ МП, іподияконом якої він є, і що Дмитрук був єдиним членом парламенту, який виступив у серпні 2024 року в залі законодавчого органу проти закону №3894, який створює правову основу для повної заборони УПЦ. Саме тому народний обранець нібито вирушив у Молдову, а далі в Сполучене Королівство в пошуках захисту», – заявив засновник і керуючий партнер Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам.

За його словами, Дмитрук «не лише засудив російське вторгнення, а й активно взяв до рук зброю у березні 2022 року, коли сформував підрозділ територіальної оборони для захисту свого міста від Росії».

«Це не завадило адміністрації президента Зеленського прагнути примусового повернення пана Дмитрука за явно сфабрикованими звинуваченнями», – сказав адвокат.

Тепер Україна має 14 днів, щоб оголосити, чи планує вона оскаржити вирок.

Amsterdam & Partners LLP – міжнародна юридична фірма зі штаб-квартирами в Лондоні та Вашингтоні. За даними Business Wire, вона є радником Дмитрука та УПЦ (МП).

Нагадаємо, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну у серпні 2024 року, розповів, що в Україні його нібито кілька разів намагалися вбити. В інтервʼю російському пропагандистському ЗМІ RT він видав чергову брехню про нібито спроби переслідувати його та про діяльність «злочинної влади» президента Володимира Зеленського.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. У квітні 2025 року депутат-утікач Артем Дмитрук засвітився у лондонському Гайд-парку з родиною

Теги: депутат Артем Дмитрук суд екстрадиція Україна

