Відновлення нафтогону «Дружба». Зеленський розповів про ультиматум ЄС та згадав Орбана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Відновлення нафтогону «Дружба». Зеленський розповів про ультиматум ЄС та згадав Орбана
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент зазначив, що особисто виступає проти відновлення транзиту російської сировини, але ЄС ставить жорсткі умови

Україна не планувала відновлювати зруйнований російськими атаками нафтопровід «Дружба», проте може зробити це під тиском Європейського Союзу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з пресбрифінгу за підсумками наради уряду та президента.

Відповідаючи на запитання щодо допуску представників Єврокомісії до перевірок трубопроводу, Володимир Зеленський наголосив на питанні суверенітету. Він провів аналогію з перевірками складів зброї у країнах-партнерах.   

«Пам'ятаю, нам потрібні були ракети для Patriot. І я зустрічаюсь з лідером однієї з країн і кажу: «Ви можете нам дати ракети?» А він каже: «У нас на складах їх залишилось дуже мало». І я щось не пам'ятаю, щоб я йому сказав: «А можна я тоді приїду до тебе в незалежну державу, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду, чи ні? Я так не сказав, тому що треба поважати одне одного. У нас незалежна держава, в нас є нафтопровід, Росія його зруйнувала. Коли хотіли нас перевіряти, ми чітко сказали, що є руйнація. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми правильні партнери», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що особисто виступає проти відновлення транзиту російської сировини, але ЄС ставить жорсткі фінансові умови, пов’язані з кредитом.

«Скажу чесно, я б нафтопровід не відновлював, це моя позиція, я її сказав керівникам Європи і сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також керівництву Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі речі, принципи, які не мають ціни просто. Росіяни нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без неї не може виграти виграти виборів. Тому це моя позиція», – пояснив президент України.

Однак, за словами Зеленського, на сьогодні ситуація виглядає як ультиматум: Європейський Союз дає зрозуміти, що 90 млрд євро європейського кредиту для України будуть заблоковані, якщо Київ не почне відновлення трубопроводу.

«Тобто це такі умови. Це звучить саме так – і неофіційно, і я дуже попросив, щоб і офіційно це було, щоб ніхто не казав, що ми щось вигадуємо, кудись когось не пускаємо тощо. Тобто ми чекаємо офіційного такого звернення. Я думаю, що воно обов'язково буде. Упродовж місяця-півтора нафтопровід може запрацювати», – заявив очільник держави. 

Водночас Зеленський акцентував: підготовка технічної можливості не означає автоматичного відновлення всього, що було зруйновано. «Якщо країни Європейського Союзу не знайдуть іншого варіанту, як не блокувати для України гроші, а тільки так, що ми повинні дати російську нафту Угорщині і Словаччині – ми все підготуємо, а рішення буде тоді, відповідно, за ними», – підсумував він.

Керівник НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький розповів про наслідки атаки та бачення майбутнього нафтопроводу. За його словами, 27 січня було суттєво пошкоджено основну перекачувальну станцію в місті Броди, що на Львівщині. Частину дронів вдалося збити, проте влучання спричинили загорання, у результаті чого найбільший у Центральній Європі нафтопровід ємністю 75 тис. тонн був зруйнований.

«Його відновлювати немає ні технологічного сенсу, ні безпекового, що найголовніше. Тому що черговий обстріл, чергова ракета чи дрон можуть його зруйнувати», – наголосив Корецький.

Керівник НАК «Нафтогаз України» підкреслив, що з міркувань безпеки – як на сьогодні, так і на майбутнє – необхідно будувати підземні резервуарні парки казематного типу за стандартами НАТО. Такі маневрові парки дозволять безперебійно та безпечно працювати з різними сортами й типами нафти.

«Коли ми говоримо про руйнування одного з елементів – це велика інфраструктура: насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, панелі управління, електроніка тощо. Тому там є що відновлювати. Також для технічної можливості прокачування є потреба зробити так званий скидний резервуар. Коли тиск у трубопроводі збільшується до критичного, нафта повинна кудись виходити, щоб не зруйнувати трубопровід і не спричинити екологічної катастрофи. І я впевнений, що на шляху до євроінтеграції питання екології є фундаментальним і важливим», – пояснив Сергій Корецький.

За словами очільника компанії, саме через складність цих процесів мова не йде про швидке «косметичне» рішення. «Тому ми говоримо не просто, вибачте за сленг, перемотати ізолентою і запускати. Йде мова про повноцінний, якісний технологічний процес, який забезпечить безперебійну і безпечну роботу цієї інфраструктури. Я впевнений, що в європейських країнах тільки б проєкт відновлення готували б від трьох до шести місяців», – додав очільник компанії.

Корецький підсумував, що Україна ставить за мету протягом місяця-півтора забезпечити лише технологічну можливість роботи інфраструктури. Паралельно з цим уже формується проєктно-кошторисна документація, яка покаже реальні цифри для будівництва альтернативи – підземних резервуарів, що гарантуватимуть захист інтересів держави Україна в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба». 

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз шукає альтернативні маршрути постачання нафти до Центральної Європи та розглядає хорватський трубопровід Adria як заміну частини поставок через систему «Дружба». 

