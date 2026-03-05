США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву

Зеленський: Іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала нас

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання щодо занепокоєнь у звʼязку з наслідками війни на Близькому Сході. Про це він зауважив в інтервʼю Rai Italia, передає «Главком».

«Іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала нас. Зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але свого часу вони передали ліцензії, і зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони», – наголосив глава України.

Зеленський додав: «Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для «Петріотів». Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 4 березня повідомив, що проведення стратегічно важливої тристоронньої зустрічі за участю Сполучених Штатів Америки наразі неможливе через дестабілізацію на Близькому Сході.

Також президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у стабілізації ситуації та захисті цивільних, реагуючи на загрозу іранських ударних дронів і ракет, які дестабілізують регіон і світовий ринок.