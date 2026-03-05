Головна Світ Політика
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
Зеленський заявив, що дасть адресу прем'єра Угорщини бійцям ЗСУ
фото: АР

Президент натякнув угорському прем'єру, що настав час іншої мови спілкування

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан блокуватиме кредит для України на €90 млрд, Володимир Зеленський дасть його адресу бійцям Збройних Сил України. Таке попередження для Орбана прозвучало від Зеленського, сьогодні, 5 березня, під час брифінгу, інформує «Главком».

Президент України сподівається, що кредит для України від Євросоюзу надійде якомога швидше.

«Сподіваємося, що одна особа в ЄС не блокуватиме 90 млрд або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з нею спілкуються своєю мовою», – заявив Зеленський, маючи на увазі Орбана.

Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала угоду про надання кредиту для України на €90 млрд на 2026-2027 роки. Ці кошти мають забезпечити стабільність країни за умов війни.

Мецола наголосила, що новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

Вона також підкреслила, що фінансування розглядається як інструмент наближення справедливого й тривалого миру. За словами президентки Європарламенту, підтримка України є складовою ширшої політики ЄС щодо гарантування безпеки та свободи на континенті.

Однак Угорщина заблокувала фінансування – Будапешт висунув ультиматум: кредит схвалять лише після того, як Україна відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба». 

Україна надала докази (супутникові знімки), що нафтопровід атакували саме російські війська. Зеленський підкреслив, що спроби Орбана пов'язати фінансову допомогу Євросоюзу із транзитом нафти є шантажем.

Теги: Володимир Зеленський Віктор Орбан військова допомога гроші

