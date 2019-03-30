Настав «день тиші» перед президентськими виборами



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За добу до виборів президента в Україні заборонена будь-яка агітація. На пост глави держави претендують 39 кандидатів

В Україні настав «день тиші», коли заборонена будь-яка передвиборна агітація. В суботу, 30 березня, напередодні виборів глави держави, заборонено зокрема публічні оцінки діяльності кандидатів на пост президента, проведення зустрічей з виборцями, а також масових заходів і демонстрацій.

Ще з 29 березня стала діяти заборона на публікацію в ЗМІ інформації про результати соціологічних опитувань щодо рейтингів кандидатів. Вибори президента України призначені на 31 березня. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 ранку і закриються о 20:00 вечора. Відповідно до закону «Про вибори президента України», право голосу мають громадяни України, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

Результати екзитполів оприлюднять тільки після закінчення голосування. В остаточний список увійшли 39 кандидатів, серед яких - чинний глава держави Петро Порошенко, екс-прем'єр-міністер і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, а також комік і художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський.

Президентська виборча кампанія в Україні почалася 31 грудня 2018 року. Якщо в день виборів 31 березня жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначено другий тур, що відбудеться 21 квітня. В такому разі офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави відбудеться до 31 травня.

Спостерігати за виборчим процесом в Україні будуть 2020 представників з 16 країн і 15 міжнародних організацій. Спостерігачів з Росії, яка в Україні визнана агресором, не пустили.

Джерело: Deutsche Welle