Британський прем'єр зробив кілька гучних заяв щодо України на Мюнхенській конференції

Ріші Сунак закликав не гаяти час із військовою підтримкою України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки закликав партнерів подвоїти допомогу для України. Про це повідомляє Sky News.

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«Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці (України, – ред.) і здатні допомагати їм захищати свою країну. Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви», – говорив він у своєму виступі.

За його словами, у 2023 році Велика Британія досягне або перевищить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які вона інвестувала в Україну торік.

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Окрім того, британська військова допомога вперше включатиме зброю більшої дальності, яка дозволить завдавати ударів по окупованому Росією Криму. Він стверджує, що Україна має право захищатися.

«Здійснити контрнаступ, який відтіснить Росію за межі власної країни: я вважаю, що це цілком розумно, і ми повинні повністю підтримувати Україну в цій амбіції та бажати успіху цієї амбіції», – заявив британський прем’єр.

Коментуючи можливість надання Україні винищувачів, Ріші Сунак зауважив, що існують проблеми у забезпеченні конкретними типами літаків.

«Але якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому», – запевнив він.

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Британський прем'єр також закликав не гаяти час із військовою підтримкою України.

«Для всіх, хто каже, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз», – наголосив він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Крім того, прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте розповів, чи отримає Україна літаки від Нідерландів.

Також ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

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До слова, Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.