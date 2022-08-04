«Не дозволимо паплюжити армію». Резніков різко відреагував на звіт Amnesty International

Україна аналізує і дає оцінку, в тому числі юридичну, усім подіям на війні

Очільник українського оборонного відомства вважає звіт Amnesty International «свідченням втрати адекватності і способом знищити свій авторитет»

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International, яка заявила про розміщення українських військових у цивільних об’єктах. Заяву міністра оприлюднила пресслужба Міноборони.

Резніков наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет».

«Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю», – наголосив він.

Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

«Це доводять факти просто звірячого поводження російських окупантів. Росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної. Росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених. Росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе. Росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу. Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували», – наголосив Резніков.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою».