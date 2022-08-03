Кулеба розповів про труднощі зі створенням трибуналу для Росії

Проблема «інституційного егоїзму» стала перешкодою для спецтрибуналу щодо злочинів Росії

У світі існує проблема у дискусії щодо трибуналу над причетними до воєнних злочинів в Україні. Про складнощі обговорення покарання керівництву РФ розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформу».

«Не приховуватиму, тут їм страшнувато з різних причин. І з політичних, бо з 1945 року було лише два такі випадки – Нюрнберг і спроба суду над Мілошевичем, коли європейського лідера судили за злочини під час війни. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка», – пояснив міністр.

Іншою складністю очільник української дипломатії назвав те, що дехто вбачає у цьому недоречну альтернативу Міжнародному кримінальному суду.

«У його статуті написано, що одним із злочинів, за які він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України та Росії. Наші партнери кажуть: «Не потрібно створювати Суд, тому що в нас є МКС, не можна створювати йому альтернативу». А ми говоримо: «Зачекайте, що важливіше – інтереси МКС, який не бажає жодних тимчасових альтернатив собі, або справедливість, заради якої МКС існує?» Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС, є проблема «інституційного егоїзму» і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення спецтрибуналу», – пояснив Кулеба.

Міністр все ж переконаний, що шанси переконати партнерів у створенні трибуналу є.

Як відомо, Україна планує створити одноразовий міжнародний трибунал для суду над вищим керівництвом російського режиму, зокрема, президентом РФ Володимиром Путіним. В Офісі президента очікують на створення міжнародного трибуналу для РФ до кінця літа.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Міжнародний кримінальний суд має обґрунтовані підозри щодо російських військ, які підпадають під юрисдикцію суду. Перші звинувачення можуть бути висунуті до кінця 2022 року або на початку 2023-го.

Додамо, що моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за період із 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, до 15 травня задокументувала і підтвердила вбивства мирних громадян у більше ніж 30 населених пунктах України.