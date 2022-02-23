Як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану? Арахамія зареєстрував постанову
Нардепи збиратимуться у будь-який час за пропозицією Погоджувальної ради фракцій
Керівник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 23 лютого зареєстрував проєкт Постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану. Про це повідомляє «Главком».
Відповідно до пояснювальної записки, пропонується такий алгоритм роботи парламенту:
- у режимі пленарних засідань Верховної Ради України, роботи в комітетах Верховної Ради України; тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), а також здійснюються відрядження народних депутатів за розпорядженням Голови Верховної Ради;
- у час, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради, проведення пленарних засідань не передбачено, вони можуть відбуватися за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп);
- засідання Погоджувальної ради скликаються Головою Верховної Ради (Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради, який виконує його обов’язки) за потреби;
- засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Ради скликаються головами або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів (тимчасових спеціальних комісій) і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань Ради.
Такі зміни необхідні для забезпечення безперервної роботи Верховної Ради України, додається у проєкті Постанови.
Як повідомляв «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого провів брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.
Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.
Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.