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    Як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану? Арахамія зареєстрував постанову

    Навіть якщо в країні введуть воєнний стан, нардепи зможуть брати&nbsp;відрядження за розпорядженням голови Верховної Ради - Як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану? Арахамія зареєстрував постанову
    Навіть якщо в країні введуть воєнний стан, нардепи зможуть брати відрядження за розпорядженням голови Верховної Ради
    фото з сайту парламенту

    Нардепи збиратимуться у будь-який час за пропозицією Погоджувальної ради фракцій

    Керівник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 23 лютого зареєстрував проєкт Постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану. Про це повідомляє «Главком».

    Відповідно до пояснювальної записки, пропонується такий алгоритм роботи парламенту:

    • у режимі пленарних засідань Верховної Ради України, роботи в комітетах Верховної Ради України; тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), а також здійснюються відрядження народних депутатів за розпорядженням Голови Верховної Ради;
    • у час, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради, проведення пленарних засідань не передбачено, вони можуть відбуватися за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп);
    • засідання Погоджувальної ради скликаються Головою Верховної Ради (Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради, який виконує його обов’язки) за потреби;
    • засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Ради скликаються головами або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів (тимчасових спеціальних комісій) і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань Ради.

    Такі зміни необхідні для забезпечення безперервної роботи Верховної Ради України, додається у проєкті Постанови.

    Як повідомляв «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов 23 лютого провів брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Данілов повідомив, що в Україні запроваджують надзвичайний стан. Його вводять у всіх українських областях, крім Луганської та Донецької. Тепер це рішення має підтримати Верховна Рада.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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    Теги: Росія Верховна Рада війна гібридна війна
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    Як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану? Арахамія зареєстрував постанову