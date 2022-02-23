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    Перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано»

    Проводиться перевірка Верховної Ради - Перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано»
    Проводиться перевірка Верховної Ради
    архівне фото: glavcom.ua

    Після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту

    У приміщенні Верховної Ради у Києві відбувається перевірка у зв'язку з надходженням повідомлення про мінування. Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Марія Дейнеко.

    Вона заявила, що близько 15:00 надійшло повідомлення про мінування, тому до будівлі Ради нікого не пускають, проводиться перевірка.

    Поки до будівлі Верховної Ради поки що нікого не пускають, зокрема акредитованих журналістів.

    Як відомо, після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту для затвердження указу президента щодо впровадження надзвичайного стану в Україні.

    До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.

    Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

    В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

    Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

    Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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    Теги: Верховна Рада політика надзвичайний стан замінування
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    Перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано»