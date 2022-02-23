Перед запровадженням надзвичайного стану Раду «заміновано»

Після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту

У приміщенні Верховної Ради у Києві відбувається перевірка у зв'язку з надходженням повідомлення про мінування. Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Марія Дейнеко.

Вона заявила, що близько 15:00 надійшло повідомлення про мінування, тому до будівлі Ради нікого не пускають, проводиться перевірка.

Поки до будівлі Верховної Ради поки що нікого не пускають, зокрема акредитованих журналістів.

Як відомо, після 17:00 має відбутися позачергове засідання парламенту для затвердження указу президента щодо впровадження надзвичайного стану в Україні.

До слова, стало відомо, як працюватиме Рада в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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