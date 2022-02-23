В Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах

Обмеження торкнуться вісьмох областей

У деяких областях України, які межують з РФ і Білоруссю, вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження. Це стосується Харківської, Донецької, Луганської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

«Перш за все, такі заходи введені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та інших правопорушень», – йдеться в повідомленні.

Забороняється:

перебувати на прикордонній території в нічний час;

виходити на будь-яких плавзасобах з пунктів базування;

пересування транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

Нагадаємо, в Україні вводять надзвичайний стан. На тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів.

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