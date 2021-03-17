«Не заважайте працювати». Керівник САП проти відставки Ситника

У серпні 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ

Кабмін пропонує достроково припинити повноваження директора НАБУ Артема Ситника

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали оголошуватись вироки, є результат роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як відомо, Кабмін вніс у Раду законопроект, який стосується НАБУ, і один з його пунктів – дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника.

«Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення», – вважає Грищук.

За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, «починають все ламати».

«Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати», – зазначив голова САП.

Нагадаємо, 15 лютого Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Артема Ситника.

Як відомо, Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.

16 березня Верховна Рада направила на висновок Конституційному суду України проект закону «Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)».