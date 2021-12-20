«Ніхто не хоче бути політичним камікадзе»: Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції

Арахамія каже, що якщо монокоаліція розпадеться, то «доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію»

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія оцінює ймовірність розпаду монокоаліції у 10%. Про це він розповів в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Вірогідність такого сценарію відсотків 10. Тому що починається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп «зрадник». Люди це так сприймають, ми бачимо в округах», – сказав він.

Арахамія каже, що якщо монокоаліція розпадеться, то «доведеться створювати ширшу коаліцію, вже справжню коаліцію».

На питання про те, з ким можливе таке об'єднання, він уточнив: «Звичайно, з групами».

Арахамія нагадав, що якщо домовитись про коаліцію не виходить, то закон передбачає дострокові вибори до парламенту.

«Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала», – зазначив нардеп.

Тим не менш, Арахамія не бачить «такої прямої фатальної загрози розвалу коаліції»

Нардеп додав, що «Слуга народу» не підтримає звернення до Конституційного Суду щодо перенесення парламентських виборів.

«Слуга народу» точно не буде драйвером цього процесу. Про такі можливі ініціативи говорять мажоритарники, вважаючи, що юридичні підстави для звернення до Конституційного суду є», – сказав він.

До слова, у «Слузі народу» перерахували політиків, яких просуватимуть олігархи.