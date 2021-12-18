У «Слузі народу» перерахували політиків, яких просуватимуть олігархи

Досвідченого лікаря, який розповідає, що він «лоханувся» з Зеленським, на думку Корнієнка, просуватимуть олігархи

Великих грошей на розкрутку цих осіб не потрібно, бо є медіаресурс

Олігархічні структури залучатимуть до себе несистемних політиків, на яких є запит в суспільстві. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексголова партії «Слуга народу», а нині перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

«Наразі цей запит трохи відкоригований: ці несистемні політики мають бути досвідченими. Мабуть, під цей образ підпадає один досвідчений лікар, який молодим мамам як молодий політик розповідає, що він «лоханувся» з Зеленським. Мабуть, під цей образ підпадає один досвідчений телеведучий, який записав інтерв’ю з усім світом, але він постійно повторює, що не є політиком, а просто повз проходив. Їх теж можуть інтегрувати потім в ці блоки. І це я назвав тільки «топових» фігур, а якщо уважно подивитися телешоу, то це, наприклад, і ексгенпрокурор Святослав Піскун, який тепер знову «новий», плеяда вихідців з уряду Гройсмана, низка проросійських експертів…», – пояснив свою думку Корнієнко.

Деяких прізвищ Олександр Корнієнко не назвав, проте, як можна зрозуміти з його слів, ідеться про відомого лікаря-педіатра Євгена Комаровського. Він нещодавно назвав своє рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року помилкою. Також Корнієнко, очевидно, має на увазі журналіста Савіка Шустера.

За словами першого віцеспікера, великих грошей на розкрутку цих осіб не потрібно, якщо є медіаресурс.

«У порівнянні з «медійкою» робота в «полі» набагато менше коштує на виборах», – сказав Корнієнко.

Раніше перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що при нинішньому спікері парламенту Руслану Стефанчуку прийняття законопроєктів відбувається значно швидше, ніж під час головування у Раді Дмитра Разумкова. Та й загалом робота парламенту стала організованою.

8 листопада Олександр Корнієнко залишив посаду голови партії «Слуга народу». 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

Нагадаємо, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Вже 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.



