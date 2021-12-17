«Зарухались». Корнієнко розповів, чим нинішній спікер кращий за Разумкова

Корнієнко: «До порядку денного стали потрапляти «важкі» закони, які Разумкову не подобались»

При нинішньому спікері парламенту Руслану Стефанчуку прийняття законопроєктів відбувається значно швидше, ніж під час головування у Раді Дмитра Разумкова. Та й загалом робота парламенту стала організованою, в інтерв’ю «Главкому» заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

«Ті проєкти, що раніше не рухались, зараз рухаються. І виявилось, що їх можна швидко голосувати, зокрема за допомогою спецпроцедури. Змінюється комунікаційний напрямок – ми перезапускаємо телеканал «Рада». Тобто частина з того, чим ми дорікали Дмитру Олександровичу, виправляється саме з точки зору організації роботи Ради», – зазначив Корнієнко.

Народний депутат також вважає, що з приходом Стефанчука формування порядку денного стало справедливим та виваженим.

«На попередній погоджувальній раді виступав голова транспортного комітету Юрій Кісєль, який подякував спікеру, що нарешті проєкти його комітету потрапляють до порядку денного. А раніше не потрапляли. Більше того, до порядку денного стали потрапляти «важкі» закони, які Разумкову не подобались, – це й третя черга земельної реформи, до якої було всього двісті правок, це й закон про адмінпроцедури, який європейські партнери чекали вже рік, той же самий всім відомий податковий 5600», – підкреслив віцеспікер.

8 листопада Олександр Корнієнко залишив посаду голови партії «Слуга народу». 19 жовтня Рада обрала Корнієнка віцеспікером.

Нагадаємо, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Вже 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.